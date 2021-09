Frisani: «aprire uno sportello per le imprese costituite da giovani»

Consigliere comunale della passata Amministrazione, Pasquale Frisani cerca il bis sostenendo per la seconda volta la candidatura a sindaco di Franco Metta (nella lista “Metta sindaco”). È già chiaro per lui il punto dal quale ripartire: «La priorità è riaccendere la macchina amministrativa. Quando siamo arrivati la trovammo spenta, come una Ferrari bloccata nelle sabbie mobili. Nei nostri quattro anni le pratiche di ogni natura venivano snellite. Oggi purtroppo, senza una classe politica a portarla avanti, c’è una stasi burocratica».

Su come investire i fondi del PNRR, afferma che «è mio obiettivo rilanciare le periferie. Anzi, per come la vedo non concepisco il concetto di periferia, come se fosse un luogo staccato dal resto della città. Per me Cerignola è una sola, punto e basta». Un impegno del quale farsi promotore: «L’apertura di uno sportello comunale con professionisti che rintraccino questi fondi per gestire le attività economiche, per favorire la partecipazione a bandi e progetti verso Cooperative costituite da giovani. Credo debba esserci qualcuno che guidi queste nuove attività, queste nuove imprese verso la produttività. Sono convinto che uno sportello capace di gestire queste istanze porterebbe a creare lavoro, all’apertura di nuove attività imprenditoriali e quindi allo sviluppo per la città».