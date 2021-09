«No a cellulari nelle cabine elettorali. Necessaria la massima attenzione»

In prossimità del voto del 3 e 4 ottobre Tommaso Sgarro scrive al Prefetto di Foggia Carmine Esposto per richiedere particolare attenzione rispetto all’introduzione di smartphone all’interno della cabina elettorale. «Invierò istanza al Prefetto affinché si ponga massima attenzione nelle giornate del voto. Seppure esiste una norma da tempo che vieta l’introduzione di apparecchiature tipo cellulari o smartphone e predispone che le stesse vengano depositate prima di accedere in cabina, troppo spesso, nelle consultazioni elettorali, questo non è avvenuto».

No ai cellulari nelle cabine elettorali dunque, no alla possibilità di fotografare il proprio voto e darne prova di fronte a terzi (o peggio “venderlo”). Sgarro chiede dunque al Prefetto che la «legge già in vigore sia applicata in maniera rigida. In un parse al voto dopo un commissariamento per infiltrazioni mafiose è necessario che l’attenzione sia massima».

Come ribadisce la Circolare Ministeriale 74/2021 al punto D vi è il “divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il tutto è prescritto nel DL 1 aprile 2008 n. 49 convertito dalla Legge 30 maggio 2008 n. 96. Per i trasgressori la sanzione prevede l’arresto da 3 a 6 mesi e l’ammenda da 300 a 1000 euro. Al riguardo, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione invita l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all’elettore dopo l’espressione del voto.