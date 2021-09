Audace Cerignola-Nola al “Monterisi” sabato 2 ottobre alle 18

E’ arrivata l’ufficialità, ma la notizia era già circolata domenica pomeriggio al termine della sfida di Molfetta: la partita fra Audace Cerignola e Nola, valida per la terza giornata del girone H di serie D, è stata anticipata a sabato 2 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18. Una decisione scaturita principalmente da questioni di ordine pubblico (domenica e lunedì prossimi a Cerignola si terranno le Elezioni Amministrative): la società gialloblu ha trovato l’assenso di quella ospite e il Dipartimento Interregionale ha ratificato la proposta. Inoltre, mercoledì 6 ottobre si disputerà il primo turno infrasettimanale del raggruppamento (in questa stagione allargato a 20 squadre) e dunque un giorno di riposo in più farebbe comodo ai ragazzi di Pazienza, prima della trasferta di Casarano.

