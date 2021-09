Spaccio di sostanza stupefacente, due arresti a Cerignola

Continuano i servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Cerignola. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del citato comando, nel corso di servizio ad hoc ed opportunamente realizzato, nel transitare in via Santo Stefano, notavano la presenza di due veicoli fermi sulla carreggiata. Precisamente, notavano che un soggetto, a bordo di ciclomotore, consegnava una banconota al passeggero di una macchina nera e questi in cambio gli consegnava qualcosa contenuta in un involucro di colore bianco. Accortisi dei militari di pattuglia, i vari attori della vicenda, prendendo strade diverse, si davano a precipitosa fuga. Grazie alla pronta reazione dei carabinieri in servizio, si riusciva a bloccare i soggetti a bordo dell’autovettura che venivano immediatamente identificati e perquisiti. Il passeggero stringeva tra le mani una banconota di 10 euro e all’interno di un marsupio venivano rinvenute 11 stecche di sostanza resinosa marrone, artigianalmente confezionate con carta da forno colore bianco e la somma contante di 550 euro. Le analisi operate presso la Sezione Investigazioni Scientifiche di Foggia hanno consentito di stabilire che la sostanza rinvenuta altro non era che hashish.

Data l’evidenza probatoria e il riscontrato spaccio operato sotto gli occhi dei carabinieri, i due sono stati condotti in caserma e sono stati dichiarati in arresto. Dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. All’esito della convalida dell’arresto, il 36enne e il 42enne, condividendo l’A.G. procedente con il quadro indiziario, sono stato sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..