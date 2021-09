C’è una viabilità da riprogettare. Lo strano caso di via L’Aquila e via Pineto

Le traverse di via Melfi sono da sempre strade fortemente trafficate. Si tratta di arterie che collegano via Melfi a via Santuario Madonna di Ripalta: sulla prima insiste una zona popolata di aziende e l’uscita del casello autostradale della A16 Napoli-Canosa, sull’altra autoparchi, una scuola e l’accesso, da un lato, alla città, dall’altro, alla zona agricola. Il risultato è la necessità di tracciare direttrici di collegamento.

Attualmente l’unica strada utilizzata è via Pineto, a doppio senso di marcia. Ci transitano autoarticolati che di fatto bloccano il traffico, considerato che si tratta di una strada che ha a disposizione una sola carreggiata. Nel 2006 si provò a rendere via Pineto e via Raiano (la parallela, quasi inutilizzata se non dai residenti, ndr) a senso di marcia alternato. I segnali e la scelta degli uffici comunali durarono il tempo delle proteste di alcuni residenti di via Raiano, che non vollero il “traffico” nella “propria” strada.

Da quasi un anno via L’Aquila, prima chiusa da alcuni blocchi in cemento, è stata aperta. Da pochi giorni la stessa è stata resa percorribile in un solo senso di marcia, da via SS MM di Ripalta a via Melfi, evitando di fatto il traffico dei mezzi pesanti. «Per via L’Aquila è possibile avere il senso unico, per via Pineto no -racconta un residente -. Come al solito se conosci qualcuno in Comune si ottiene, se poni una questione di buon senso no».

«Siamo in pieno periodo di raccolta dell’uva – prosegue il cittadino -. Sono centinaia i camion che passano, a partire dalle 5 del mattino. E quando transita un bestione simile le macchine sono costrette ad aspettare. Non c’è un attimo di pace se non in tarda serata. E vi aggiungo che c’è un’altra strada, via San Salvo, che è in parte non asfaltata e che nessuno dei residenti vuole venga sistemata. Da lì infatti non passa nessun mezzo».

«Voglio lanciare un appello – conclude il residente -. Vediamo se c’è un candidato sindaco che si impegna a risolvere questa situazione? Sono più di vent’anni che per via Pineto passano mezzi pesanti. Non dovete farlo nei primi 100 giorni, bastano 2 ore. Il tempo di mettere i segnali» conclude.