Erinnio: «servono incentivi alle nuove imprese che assumono»

Già in Consiglio Comunale con la precedente Amministrazione, Vincenzo Erinnio cerca la riconferma. Questa volta però scende in campo per il candidato sindaco Francesco Decosmo (lista “Noi con Decosmo”). «Il problema che ora attanaglia maggiormente Cerignola è quello ambientale – spiega. Abbiamo rifiuti sparsi in ogni angolo della città, in ogni quartiere. Bisogna assolutamente intervenire sulla raccolta differenziata, identificare le aree in cui far nascere isole ecologiche».

Da ex delegato alle attività produttive, sottolinea: «Anche per via del Covid abbiamo subìto una bruttissima frenata. Dobbiamo in ogni modo far riprendere l’economia cittadina. Ho proposto nel precedente Consiglio Comunale il regolamento destinato alle nuove imprese, dove si andava ad incentivare chi assumeva personale. Lo riproporrò fin dai primi prossimi Consigli. Un’altra grande battaglia – aggiunge – è per le imprese e gli artigiani della città. Seguendo cosa dice il MEF, vanno spacchettate le aree produttive da quelle dove si producono rifiuti urbani. Ad oggi, il regolamento comunale della TARI non lo prevede. È fondamentale dare loro ossigeno con questo intervento che porterà ad una netta diminuzione della TARI stessa». In conclusione, un progetto iniziato e da portare a termine: «‘Un cuore per Cerignola’, per cui installammo due defibrillatori, uno a Palazzo di Città e l’altro al Palazzetto dello Sport. Voglio installare in ogni quartiere, e zona con più flusso di gente, un’area di primo soccorso».