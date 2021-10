Giovane e molto social, Rita Gadaleta propone uno «Sportello Comunale di Orientamento al Lavoro»

«Ho scelto in coscienza di candidarmi ed ho scelto di supportare la candidatura a sindaco di Franco Metta, l’unico sindaco che oggettivamente ci ha dimostrato che è possibile amministrare Cerignola favorendo il rispetto per l’ambiente, per il verde pubblico, per la storia e la cultura dei nostri padri, per i giovani e le loro necessità, per i diversamente abili, per gli immigrati e i meno abbienti, per le imprese e per i lavoratori». Questo il racconto di Rita Gadaleta , giovane candidata della lista “Cerignola è ora” a sostegno di Franco Metta, tra le candidature più social di questa campagna elettorale .

Tanti i tempi proposti in rete dalla candidata mettiana, ma di certo quello più interessante resta la questione lavoro, tanto sentita dai cittadini. «Il sindaco ed in generale l’amministrazione comunale non hanno alcuna competenza specifica in materia di salvaguardia e creazione dei posti di lavoro – precisa la candidata -, tale competenza è riservata all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro in sigla ANPAL ed alle Regioni che istituiscono le varie agenzie regionali ARPAL. Però un buon amministratore potrebbe agevolare tali sistemi, che spesso risultano essere macchinosi e burocraticamente pesanti. La mia idea, nata seguendo le direttive dell’associazione datoriale nazionale per cui lavoro, è di istituire uno sportello comunale di Orientamento al Lavoro guidato e gestito da degli orientatori professionali. Lo Sportello Comunale di Orientamento al Lavoro servirà alle aziende presenti sul territorio che necessitano delle posizioni lavorative adeguate al tipo di impiego proposto (VACANCY). Le stesse aziende potranno così scegliere tra un migliaio di candidati profilati per l’impiego offerto, con le attitudini giuste e le qualifiche necessarie. Per i NEET (acronimo inglese di persone di giovane età che né cercano un impiego e né frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) il Centro Comunale di Orientamento al Lavoro potrebbe costituire un utilissimo strumento per la valutazione delle attitudini e la immediata proposizione di percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) pagati dalla Regione Puglia con appositi bandi. Vorrei ricordare che in Puglia i Neet sono il 29,7% della popolazione e che la media italiana è del 22,2%. Lo Sportello Comunale di Orientamento al Lavoro sarà anche un utile strumento x i disoccupati e cassaintegrati, intervenendo sulle qualifiche più performanti e considerando le attitudini richieste per degli impieghi più richiesti, favorendo la riconversione delle mansioni del soggetto svantaggiato».