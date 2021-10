Marino (FdI): «Serve un commissariato di primo livello per Cerignola»

L’Avv. Francesca Marino è candidata con Fratelli d’Italia per un seggio in Consiglio comunale alle imminenti amministrative. Attivista nel centrodestra già dal 2016 col gruppo ‘DestrAttiva’, la civilista entra a far parte di FdI nel 2017: «In questi anni abbiamo studiato, fatto opposizione esterna, formulato proposte, istanze e denunce. Dopo la cattiva amministrazione dell’ex sindaco sciolto per mafia, credo che tutte le persone per bene e dotate di capacità ed amore per questa terra si debbano interessare alla vita pubblica della città».

Uno dei temi principali è quello della pubblica sicurezza, che, ci spiega l’Avv. Marino, andrà sicuramente affrontato in maniera diversa dagli ultimi anni, a partire dal recupero del progetto di un commissariato di primo livello: «Una delle prime azioni della giunta Metta è stata quella di revocare la delibera di Giannatempo che destinava l’ex Tribunale a commissariato di primo livello per dedicare quei locali invece a un sedicente contenitore culturale (Biblionav n.d.r.) naufragato ancor prima di avviare il proprio percorso. Cerignola ha perso una grande occasione, ma rivendichiamo la bontà del progetto e lo riprenderemo non appena torneremo ad amministrare la città». Altro punto fondamentale è l’implementazione del sistema di videosorveglianza: «L’ex sindaco non ha aderito ad un bando del Ministero degli Interni per l’implementazione della rete, accampando scuse inconsistenti. Noi invece ci impegniamo a renderla più fitta ed efficiente. Anche l’inserimento di fototrappole nelle strade extraurbane, che sappiamo essere luogo di abbandono di rifiuti, sarà fondamentale».