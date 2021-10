«Metta non è presentabile». A dirlo la Commissione Parlamentare Antimafia

Qualche minuto fa la Commissione Antimafia, riunita in seduta plenaria, ha riconosciuto che la candidatura a sindaco del sig. Franco Metta, alle elezioni comunali di Cerignola, è non presentabile, ai sensi dell’art. 1, Comma 2, lettera c) del Codice di Autoregolamentazione. Tale norma preclude la presentabilità di candidati che abbiano ricoperto la carica di Sindaco in Comuni sciolti per infiltrazioni e/o condizionamenti mafiosi.

Ringrazio la Commissione tutta e gli Uffici per aver preso in carico ed esaminato la mia segnalazione al riguardo – commenta il senatore foggiano, Marco Pellegrini -. Cerignola merita di voltar pagina e di lasciarsi alle spalle un periodo terribile della sua storia. I cittadini della città di Giuseppe Di Vittorio meritano un’amministrazione comunale sana, lungimirante, al servizio dei cittadini e che cacci via a calci i mafiosi dal Comune.