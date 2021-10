Puntillo (Giannatempo Sindaco): «Sociale ed etica pubblica per ricostruire la città»

L’avv. Giuseppe Puntillo è candidato consigliere comunale per la lista ‘Giannatempo Sindaco’. Già capogruppo consiliare di Alleanza Nazionale durante la prima amministrazione Tatarella dal ‘93 al ‘97, il penalista e canonista cerignolano scende nuovamente in campo perché «ci sono molte analogie con quei tempi. Anche allora l’amministrazione comunale era stata sciolta per caos amministrativo e la Destra si propose come unico movimento capace di ricostruire Cerignola. Anche oggi l’amministrazione è stata sciolta, ma per infiltrazioni mafiose, e noi siamo ancora gli unici in grado di ricostruire la città».

Fondamentale per questa opera di ricostruzione è il recupero del rapporto tra amministrazione e cittadini, dopo lo scioglimento dell’ente: «Una delle priorità in questo senso è l’aspetto del sociale. Deve esserci una forte sinergia tra l’amministrazione comunale e l’associazionismo. Chi si dedica al volontariato ha il polso della situazione e può offrire un contributo prezioso in termini di uomini e idee». Ma ancora più importante, a prescindere da chi vincerà le elezioni, sarà il tema dell’etica pubblica: «Avverto uno slancio verso la legalità in quasi tutti i candidati sindaco, ma non in chi l’amministrazione se l’è vista sciogliere per infiltrazioni mafiose, è stato dichiarato incandidabile in Corte d’Appello e si ripresenta vantando presunti risultati amministrativi». L’invito agli elettori è quindi a guardare agli ultimi anni amministrativi non solo per ciò che appare: «Parlando con i miei concittadini, noto che lo scioglimento per infiltrazioni mafiose passa in secondo piano rispetto a quanto realizzato dall’amministrazione precedente. Questa è una mentalità da combattere e da sconfiggere. Un metro quadrato di asfalto non vale l’etica pubblica».