Sciscio: «ripensare rapporto cittadini-animali, non più solo come questione di decoro urbano»

Antonio Scicio è candidato consigliere comunale col Partito Animalista Italiano, a sostegno di Tommaso Sgarro. Questa scelta di campo è dettata «dalla fiducia in un progetto che mira ad aiutare gli animali. Loro danno tanto all’uomo, come compagnia, aiuto sul lavoro, o con la pet-therapy. Tuttavia, spesso si trovano in stato abbandono o di randagismo col rischio di causare incidenti, o peggio, di morire di stenti». Alla base delle proposte del PAI c’è una concezione ben precisa del rapporto tra cittadinanza e animali: «Non è una semplice questione di decoro urbano, ma di civiltà. Ignorare quello che l’animale può subire stando per strada significa interessarsi solo dell’immagine di un paese, ignorando che anche l’animale è un essere vivente, che necessita di cure, cibo e di una vita dignitosa».

Il programma di lista si articola in cinque fondamentali: contrasto al randagismo, la realizzazione di un gattile comunale, incentivi e assistenza gratuita per chi adotta animali, creazione per un punto di ascolto dei diritti degli animali, un microchip-day per dotare tutti gli animali di una carta di identità. Elenco cui si aggiunge la riduzione del 30% della TARI per chi adotta un cane randagio: «Svuotare i canili con questo incentivo da un lato garantisce una migliore vita agli animali, dall’altro permette incidere su una delle problematiche che da anni attanaglia la nostra città. Non dimentichiamo che a Cerignola si paga una delle TARI più alte d’Italia. È prevista anche l’istituzione di un punto di ascolto vigilerà su eventuali abusi, chiedendo anche ai cittadini di fare la loro parte denunciando chi adotta e poi abbandona a fini strumentali».