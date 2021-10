Troppa gente davanti ai seggi: la denuncia dei candidati

“Davanti ai seggi c’è troppa gente che lì non dovrebbe stare”. Questa la denuncia che giunge un po’ da tutte le formazioni politiche. Il riferimento è a quanto sta accadendo dinanzi a molti seggi dove candidati e militanti passano dai semplici saluti alla richiesta di voto, fino a fatti ben più gravi. La compravendita del voto – nessuno lo dice così esplicitamente – si starebbe consumando senza alcun divieto. La Polizia, chiamata ad intervenire per diverse questioni, non avrebbe tuttavia rilevato particolari irregolarità se non lo stazionamento di candidati occupati a fare velatamente(?) campagna elettorale.

