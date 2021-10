Pochi votanti per le sezioni 9 e 10, spostate dalla Carducci alla Pavoncelli

Percentuali di voto molto esigue per le sezioni 9 e 10. Mentre l’affluenza ai seggi è ben oltre il 40% alle 23,00 di domenica (42,39%, 19460 votanti), in entrambe si registrano percentuali sotto il 15%. Il tutto, a quanto pare, dovuto ad uno spostamento da Via Egmont (Scuola Carducci) a piazza della Repubblica (Scuola Pavoncelli).

Diversi gli elettori che, dopo essersi recati nello storico primo circolo e aver scoperto il trasferimento delle sezioni, hanno deciso di non fare altra strada in più per andare a votare. Si tratta di un’utenza proveniente dai quartieri vecchi della città, a volte di anziani che non riescono a spostarsi con facilità. Di certo è mancata la pubblicizzazione. Al contrario, con la riapertura della Carducci, non sono ritornate le sezioni che 5 anni fa furono spostate nel plesso Torricelli.