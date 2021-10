Al ballottaggio Metta e Bonito. Sgarro sfiora l’impresa

Franco Metta vince ovunque e si aggiudica più di 7mila preferenze. Secondo l’ex-giudice Francesco Bonito. Testa a testa dalle 15,00 per tutto il pomeriggio tra Bonito e Tommaso Sgarro. Già nella prima serata il risultato è cristallizzato: l’ex-parlamentare è avanti di qualche centinaio di voti. Sgarro rincorre e tiene il passo, solo contro tutti, senza i partiti alle spalle. Alla fine è Bonito ad avere la meglio.

Delude Antonio Giannatempo, che non riesce a toccare i 5mila voti. Si piazza quarto e ottiene uno dei peggiori risultati per la destra cerignolana. L’ombra del disgiunto su una performance poco convincente dell’ex-sindaco. Francesco Decosmo arriva quinto e senza il traino dei partiti. Pochi spiccioli per Francesco Disanto e Gerardo Bevilacqua.

Adesso ci sarà tempo per le analisi, per la riorganizzazione delle formazioni e per gli eventuali accordi in vista del ballottaggio. Ha fatto risultato l’ex-sindaco sciolto per infiltrazioni mafiose, Bonito passa su Sgarro, il centrodestra unito fa flop. Tra quindici giorni sarà un’altra partita. Probabilmente con squadre rimescolate.