Il Cerignola a Casarano nel primo turno infrasettimanale di campionato

Primo turno infrasettimanale di un girone H allargato a 20 squadre: domani, nel quadro della quarta giornata, l’Audace Cerignola sarà di scena a Casarano per proseguire l’ottimo cammino delle prime tre partite. Gli ofantini sono reduci dalla straripante vittoria conseguita nell’anticipo di sabato ai danni del Nola, un 6-0 che ha divertito e non poco gli spettatori del “Monterisi” e ha soddisfatto mister Pazienza, anche se quest’ultimo giustamente cerca di mantenere i piedi per terra date le primissime battute del torneo. E’ indubbio però che l’affermazione sui campani abbia evidenziato la capacità offensiva e l’elevata qualità degli attaccanti dell’Audace: una perfetta intesa Malcore-Loiodice (due assist il centravanti, due perle il fantasista), i primi centri di Mincica e Palazzo in campionato (l’ex Bitonto a segno anche in coppa Italia). Ovviamente c’è sempre da migliorare, anche nella lettura e nella gestione di alcune situazioni di gioco, perciò il tecnico gialloblu applaude ma non esalta oltremodo i suoi ragazzi, consapevole che ogni formazione cercherà di dare più del massimo per contrastare l’Audace. Dopo due successi interni, le “cicogne” cercheranno di regalarsi la prima gioia lontano da casa, in una nuova trasferta ostica in terra salentina: altri tre punti infonderebbero ulteriore spinta per confermarsi in vetta alla classifica, ora condivisa con la Nocerina.

Nell’ormai abituale 4-2-3-1, il Cerignola dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, avendo anche usufruito di un giorno in più di riposo per preparare il match. Sirri, presentatosi anche con una rete al debutto, va verso la conferma in difesa mentre non pare in dubbio la presenza in attacco di Achik-Mincica-Loiodice alle spalle di Malcore.

Rispetto alle ambizioni dichiarate dello scorso anno, in cui si è partiti per primeggiare e poi si è concluso al quinto posto, nella corrente edizione di quarta serie il Casarano ha ridimensionato di molto il progetto ma non per questo si propone di recitare un ruolo da comparsa. Via tutti i nomi a cinque stelle nella rosa, si è puntato sulla scommessa Matias Calabuig in panchina (già calciatore rossoazzurro) e su organico prevalentemente giovane con alcuni elementi esperti a fare da traino. Dal mercato sono arrivati dal Fasano l’attaccante Dambros e il centrocampista Meduri, di livello anche i nomi di Prinari, Rizzo ed Emmanuele Tedesco in ciascuno dei reparti di movimento. Sono 6 i punti in classifica, conquistati tutti in trasferta (vittorie a Gravina e a Nardò domenica): le “serpi” avranno la motivazione ulteriore di piazzare il primo acuto davanti ai propri sostenitori, il che fa pensare che si tratterà di una sfida intensa e di livello. Lo scacchiere tattico potrebbe uscire da due opzioni: il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2.

Nell’ultimo precedente al “Capozza”, il 10 gennaio scorso, il Casarano si aggiudicò l’incontro per 5-3 (reti gialloblu di Malcore, Russo e De Cristofaro). Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Colaninno, della sezione di Nola.