Chi sarà certamente in consiglio, a prescindere dall’esito del ballottaggio

L’esito elettorale del ballottaggio potrà disegnare due differenti consigli comunali. Allo stesso modo eventuali apparentamenti tecnici potrebbero modificare le composizioni di maggioranza e opposizione. Quel che è certo però, a prescindere dal risultato, è che alcuni saranno comunque seduti all’interno del prossimo consiglio comunale. Si tratta dei quattro candidati Sindaco di questa tornata elettorale: Antonio Giannatempo, Tommaso Sgarro, Francesco Bonito e Franco Metta. Con loro di certo ci saranno Maria Dibisceglia, miss preferenze a sinistra, Paolo Vitullo, il più suffragato tra tutti i consiglieri, e Rino Pezzano, che ha superato largamente i 700 voti. Mancando ancora qualche sezione allo spoglio non si possono prevedere altri nomi con esattezza: uno tra Luca Lombardi e Marcello Moccia sarà certamente in consiglio. Così come dovrebbe essere certamente della partita anche Nicola Netti.

Se vincesse Bonito ci sarebbero 15 consiglieri (sindaco compreso) per l’ex-giudice e gli altri 9 spartiti tra le coalizioni di Metta, di Sgarro e di Giannatempo. Se a vincere dovesse essere Metta, quindici andrebbero all’ex-missino e sarebbero 9 i consiglieri – suddivisi presumibilmente in 3 per ogni coalizione – per la minoranza. Questo salvo apparentamenti che andrebbero a modificare in modo consistente gli scenari.