Liste e Partiti: chi c’è stato (le civiche) e chi è mancato (Fdi, Pd e M5S)

Il risultato del primo turno, che ha consegnato il ballottaggio del 17 ottobre a Franco Metta e Francesco Bonito, apre ad una riflessione sulle performance singole delle liste e partiti politici. Senza girarci troppo intorno è da dire che il Partito Democratico e Fratelli d’Italia sono mancati, così come il Movimento 5 Stelle di Conte e Dimaio. Seppure i democrats sono al ballottaggio, i circa 2mila voti – il dato di Cerignola è parziale, 48 sez. su 50 – rappresentano un esito neppure paragonabile ai 4800 circa del 2015. Di fatto il Pd ha più che dimezzato e raccolto il peggior risultato di sempre. Idem dicasi per il centrodestra: nel 2015 furono 4500 i voti totali a sostegno dell’allora candidato sindaco Paolo Vitullo, stavolta Giannatempo rosicchia appena qualche centinaio di preferenze in più. Inoltre Fratelli d’Italia lo scorso anno ha guidato alle regionali un centrodestra granitico, attestandosi come prima forza in città. Risultato ben lontano dai 1600 voti raccolti tra domenica e lunedì (dato di 48 sezioni su 50). Le passerelle di Giuseppe Conte e Luigi Dimaio hanno invece prodotto un quasi nullo incremento di voti: circa 450 voti, contro gli oltre 700 di sei anni fa. Anche per i grillini si aprirà, probabilmente, una fase di riflessione.

Differente la potenza di fuoco delle civiche a denominazione di Sindaco. La lista “Metta Sindaco” sfiora i 5500 voti attestandosi come prima forza. Probabilmente proprio i protagonisti stanno già accarezzando l’idea di riunirsi in un movimento civico che guardi lontano. Rispetto al 2015, inoltre, i “numeri” dei consiglieri, allora esigui, sono decisamente lievitati. Seconda forza a Cerignola è “Sgarro Sindaco”, lista che con 3000 preferenze circa (nel 2015 furono 3361, ndr), a cui andrebbero sommate le 800 di “Noi”, il movimento che ha lanciato la candidatura di Sgarro, garantiscono un importante tesoretto al professore universitario. Prima di altri Sgarro, potrebbe – visti i numeri – occupare il ruolo principale di attore non protagonista al ballottaggio di domenica 17 ottobre.