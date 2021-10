In vista del ballottaggio, Bonito: «chiamerò al telefono Sgarro, gli chiederò di incontrarlo»

«Puntando su di me si punta su una Cerignola pulita governata con onestà e trasparenza». Così Francesco Bonito dal palco nel suo comizio di ringraziamento tenuto pochi minuti fa presso il Cine Teatro Roma. «La sinistra ha dimostrato con i numeri di avere grande consenso. Oggi io mi rivolgo accoratamente a Tommaso Sgarro e riconosco che il suo è stato un risultato importante. Riconosco che parte cospicua della sinistra cittadina ha votato per lui. Però Tommaso Sgarro con identica onestà deve riconoscere che la maggioranza della sinistra si è schierata con me. Ed allora se vogliamo bene a Cerignola, se vogliamo onorare il nostro impegno politico, noi ci dobbiamo adoperare in ogni modo perché al prossimo appuntamento la sinistra torni ad essere coesa e compatta. Noi così siamo in grado di dare una sonora lezione a Franco Metta. E allora vi preannuncio che io domani chiamerò al telefono Tommaso Sgarro, gli chiederò di incontrarlo e di adoperarsi con me per una vittoria domenica 17. Non sto chiaramente parlando di poltrone ma faccio un appello che è espressione di una politica alta. Io mi aspetto da un giovane che crede nella politica una espressione di lealtà, perché senza di essa non si va da nessuna parte». E aggiunge: «voglio precisare che qualsiasi forma di interlocuzione non può significare un apparentamento».

Condividi questo articolo: