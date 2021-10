La composizione del consiglio se vince Bonito e se vince Metta

Con la pubblicazione dei voti definitivi cominciano a delinearsi gli scenari possibili in caso di vittoria al ballottaggio sia per Franco Metta che per Francesco Bonito. Al netto di possibili apparentamenti – per ora non c’è nulla di ufficiale – ecco quali potrebbero essere le composizioni del consiglio comunale.

VITTORIA PER METTA – In consiglio oltre al Sindaco ci andrebbero per la lista “Metta Sindaco” Paolo Vitullo, Rino Pezzano, Maria Donofrio, Pasquale Morra, Patrizia Dimmito, Antonio Barrasso, Tea Demonte, Ale Frisani, Vincenzo Raddato, Bruno Meterangelis, Sandro Moccia e Luigi Marinelli. Tra le fila di “Cerignola è Ora” scatterebbero invece Carlo Dercole e Donatella Paparella. All’opposizione andrebbero 3 consiglieri per coalizione. Accanto a Francesco Bonito siederebbero Maria Dibisceglia e Matteo Conversano, con Tommaso Sgarro farebbero gruppo Marcello Moccia e Luca Lombardi, al fianco di Antonio Giannatempo ci sarebbero Nicola Netti e Maria Grazia Cartagena.

VITTORIA PER BONITO – Nella maggioranza di Francesco Bonito ci sarebbero per il Pd Maria Dibisceglia, Rocco Dalessandro, Celestino Capolongo, Sabina Ditommaso, Vincenzo Merra e Francesco Sorbo. Nella lista del sindaco diventerebbero consiglieri Mateo Conversano, Antonello Summa e Luciano Giannotti. Con eleggerebbe invece Michele Romano e Francesco Mansi. Per Senso Civico spazio a Domenico Bellapianta e Gerardo Valentino, mentre il Movimento 5 Stelle esprimerebbe il solo Vincenzo Sforza. Tra i banchi dell’opposizione di fianco a Franco Metta ci sarebbero Paolo Vitullo, Rino Pezzano, Maria Donofrio e Pasquale Morra. Tommaso Sgarro farebbe coppia con Marcello Moccia, mentre Antonio Giannatempo con Nicola Netti.

Di seguito l’Infografica