Tutti i dati ufficiali su coalizioni, sindaci e consiglieri

Solo nella tarda serata di ieri, mercoledì 6 ottobre, sono stati diffusi i dati ufficiali rispetto all’elezione del 3 e 4 ottobre (mancavano all’appello 2 sezioni su 50). Di fatto non si modifica molto la situazione, se non per le preferenze ai candidati consiglieri. Con il 29,62% (7836 voti) Franco Metta; Francesco Bonito si ferma al 23,29% (6162 voti). Segue come terzo Tommaso Sgarro al 21,99% con 5817 voti e Antonio Giannatempo al 18,34% con 4851. Quinto è Francesco Decosmo, che con i suoi 1444 voti conquista il 5,46%. In coda Francesco Disanto (0,84%, 221 voti) e Gerardo Bevilacqua (0,47%, 125 voti).

Pioggia di preferenze per i candidati mettiani: 766 per Paolo Vitullo (mister preferenze), 725 per Rino Pezzano, 584 per Maria Donofrio, 521 per Pasquale Morra, 496 per Carlo Dercole. Nella coalizione di Bonito è Maria Dibisceglia la più votata con 457 preferenze. Seguono Rocco Dalessandro a 395, Michele Romano a 384 e Celestino Capolongo a 312. Con Sgarro ci sono Marcello Moccia a 393 seguito da Luca Lombardi a 388 e Federica Catucci a 284. Nelle fila del centrodestra è Maria Grazia Cartagena la più votata con 262 voti; a seguire Franco Reddavide a 230 e Vincenzo Specchio a 224.

LISTE vs SINDACI – I voti al candidato Sindaco in diversi casi sono risultati sensibilmente diversi rispetto ai voti complessivi di tute le liste in appoggio. Antonio Giannatempo ad esempio ha totalizzato 4851 voti, le sue liste invece 4965. Facile immaginare come alcuni – considerato che in tanti barrano solo il Sindaco e non le liste – abbiano fatto voto disgiunto. Al contrario Franco Metta e Tommaso Sgarro sono risultati i più votati come singolo candidato: per l’ex-sindaco 7836 voti al sindaco e 6937 alle liste, mentre per il professore 5817 al sindaco e 4988 alle liste. Francesco Bonito è quasi totalmente sostenuto dalle liste: prende infatti dai simboli 5870 dei 6162 attribuiti al sindaco. Sostanzialmente in equilibrio la situazione per Decosmo: sono 1380 le preferenze delle liste contro i 1444 voti totali al candidato sindaco.