Dialogo Bonito-Sgarro. E se fossimo ad un passo dall’unità?

È questa l’ipotesi che circola nelle ultime ore tra i corridoi del centrosinistra cerignolano. Tutto nasce dall’incontro avvenuto fuori città tra Francesco Bonito, Tommaso Sgarro e i loro rispettivi enturage. Il professore, forte del buon risultato ottenuto con le sue liste, si pone in atteggiamento di ascolto, pronto a dare il suo contributo per frenare l’onda franchista pronta a tornare in città. Sul tavolo la richiesta di un rinnovato percorso programmatico comune, sintesi delle migliori proposte lanciate dai due fronti in campagna elettorale. Un’unità strutturale – apparentamento – che stuzzica non poco l’ex-giudice. Bonito sa che senza l’entusiasmo delle liste di Sgarro, tutte riunite giovedì sera con rinnovato impegno, sarà dura superare la prova elettorale.

Pare che l’orizzonte del docente universitario abbia solleticato non poco l’immaginario di Bonito che però deve fare i conti con i freni posti da alcuni dei suoi alleati (timorosi di perdere poltrone). Anche da Roma pare si stiano muovendo – fronte Pd e Articolo 1 – per spingere l’onorevole all’ipotesi apparentamento. Saranno ore di duro lavoro sartoriale per Bonito, impegnato a metter toppe ad un “grande gruppo” lacerato da vecchie acredini, poi la scelta: cedere alle voci fameliche di piccoli gruppi della sua coalizione o aprire un orizzonte di unità a sinistra che potrebbe mettere davvero in difficoltà Franco Metta. Di certo si aprirebbero scenari sino a pochi giorni fa impensabili.