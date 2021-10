“La bambina dagli occhi d’oliva”, Davide Grittani ha presentato il suo libro a Cerignola

«È un libro che si assume una responsabilità etica, come tutti i libri dovrebbero fare». Descrive così la sua ultima fatica letteraria Davide Grittani, giornalista e scrittore foggiano, protagonista dell’incontro con i lettori svoltosi presso “Bramo-Cioccolateria Perrucci” a Cerignola, nella serata di venerdì 8 ottobre. Il titolo dell’opera è «La bambina dagli occhi d’oliva» (Arkadia Editore), uscita il mese scorso pochi giorni prima di quello che sarebbe stato il cinquantesimo compleanno della persona a cui è dedicata: la cantante, leader dei Cranberries, Dolores O’Riordan.

Un appartamento in centro, un macabro disegno scoperto sotto la carta da parati, nascosto lì da molti anni. Sandro Tanzi, ultimo testimone di una borghesia senza scrupoli, dovrà scoprire il significato di quel disegno, perché chiama in causa la sua famiglia e cosa lo collega alla nuova inquilina del palazzo, la misteriosa Angelica Capone. Da lì inizia un percorso narrativo che fa alzare il velo, fatto di bugie e omissioni di responsabilità da parte degli adulti, su una violenza di cui si parla poco e male: quella sull’infanzia. Una storia nella quale si avvertono sensazioni comuni con il celebre film “Profondo rosso”, come lo stesso regista Dario Argento ha affermato compiaciuto, e sul cui sfondo appare Dolores O’Riordan. È da qui che siamo partiti con Davide Grittani, che poco prima dell’incontro – condotto da Mattea Belpiede – si è gentilmente concesso a lanotiziaweb.it: «La sua figura è presente in una misura piuttosto decisiva, in quasi tutte le pagine è permeabile la sua storia. Non quella artistica, straordinaria, che conosciamo tutti, ma quella che riguarda la sua infanzia, un’infanzia feroce nella quale ha subìto violenze dal suo vicino di casa per otto anni consecutivi. A consegnarla a questo vicino erano i suoi genitori. La parabola di questa vita incarna moltissime parabole. Sovrapposta al personaggio che descrivo nel romanzo, Angelica Capone, coincide perfettamente, nel senso che ha tutto il vissuto di chi subisce questo genere di violenza. I danni che restano sono straordinariamente trascurati e al tempo stesso straordinariamente permanenti, che queste persone si portano dietro per il resto della vita».

Sul fatto che la sua opera possa essere di denuncia della condizione di un’infanzia non tutelata nella società odierna, Grittani afferma che «c’è un fortissimo richiamo di attenzione alle indelicatezze, alle omissioni e alle mancanze di responsabilità nei confronti dell’infanzia. In una società stupidamente adultocentrica, come quella occidentale, si continua ad usare a sproposito una parola come ‘futuro’ e tagliare da qualsiasi programmazione per il futuro i bambini, come se riguardasse solo gli adulti che lo stanno già vivendo. Un Paese che non ha una percezione futuribile da qui ai prossimi quarant’anni è un Paese che respira male il suo tempo, che tende a bruciarne l’ora e il qui. Questo romanzo è un piccolo risarcimento, vuol dar voce a questi bambini. Anch’io, come genitore, sono imperfetto, mancante di alcune cose, ma con questa “puerile voce”, come diceva Pasolini, ho tentato di chiedere loro scusa». In conclusione, le aspettative da parte dell’autore sul percorso interiore che i lettori sono chiamati a svolgere attraverso il romanzo: «Le facce dei lettori sono quelle più belle. Questo libro è tosto, feroce, un pugno nello stomaco, crudele in alcune pagine. Mi aspetto quella faccia che vedo nelle persone che si soffermano a dare giudizi, a leggerlo, a scrivermi quando lo hanno fatto, che è una cosa importante. Vuol dire che il libro, come i farmaci con le molecole a rilascio lento, fa dei giri imperscrutabili e poi torna come un cazzotto».

