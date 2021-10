L’Audace Cerignola riceve il Team Altamura per l’immediato riscatto

Una buona occasione per tornare al successo e mandare in soffitta al più presto il ko di Casarano: nel terzo impegno in una settimana e nel quinto turno del girone H di serie D, l’Audace Cerignola riceve il Team Altamura. Nel primo dei ben sei appuntamenti infrasettimanali del raggruppamento questa annata allargato a venti squadre, gli ofantini hanno conosciuto l’amarezza della prima sconfitta stagionale. Il 2-0 ad opera dei salentini è un risultato che brucia, non soltanto per la prima gara a mani vuote ma anche per come è maturato. E’ incontestabile che i gialloblu siano stati condizionati dall’espulsione di Brescia trascorsi poco più di dieci minuti dal fischio d’avvio, tuttavia è altrettanto incontestabile che sia mancata quella voglia di reazione e di ribellione ad un match nato sotto i peggiori auspici. Tanto merito va ascritto ai rossoazzurri di Calabuig va detto, però uomini e organico a disposizione di mister Pazienza inducevano alla ricerca di un colpo, di una invenzione che potesse riscrivere la storia di una sfida indirizzata a fine primo tempo. Non è comunque tempo per fasciarsi la testa, tutt’altro: è assolutamente positivo si scenda nuovamente in campo dopo pochi giorni, così da scaricare sul terreno amico la determinazione e lo spirito di rivalsa per cancellare lo stop. Sarà un torneo da scoprire a piccoli passi, man mano si svilupperà: la presenza in vetta di formazioni decisamente non accreditate come Francavilla e Gravina testimonia di come sia sempre incerto e insidioso il girone H.

Il tecnico dell’Audace dovrà scegliere chi piazzare fra i pali tra Fares e Tricarico, in luogo dello squalificato Brescia: per il resto non è da escludere qualche variazione anche in considerazione degli impegni ravvicinati. Achik e Agnelli potrebbero partire di nuovo dal 1′, qualche dubbio in più entrambe le corsie di difesa. Intanto sono stati definiti gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale di coppa Italia: avversario delle “cicogne” davanti al proprio pubblico il Giugliano, il 3 novembre prossimo.

Non è stata una partenza felice per il Team Altamura, che in quattro partite ha racimolato un solo punto peraltro in trasferta e in uno scenario prestigioso quale il “Pinto” di Caserta: per il resto tre sconfitte, l’ultima delle quali mercoledì davanti al pubblico amico per mano del Lavello. Decisamente rinnovato a rivoluzionato il progetto murgiano, a partire dalla scelta in panchina su cui siede il classe 1980 Luigi Pezzella, mentre dell’organico della passata stagione sono rimasti un manipolo di valenti under. I colpi maggiori dal mercato sono stati gli esperti difensori Mattera e Sales, il centrocampista Monaco e gli attaccanti Kabine e Zerbo. Sarà squalificato in mediana Clemente, il modulo sin qui utilizzato dai biancorossi è il 3-4-3.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi” il 27 settembre 2020, finì 2-2 con rimonta del Cerignola firmata da Esposito e Tedesco, ex tornato nelle fila dei baresi. Calcio d’inizio alle ore 17, con la direzione arbitrale affidata al sig. Rispoli, della sezione di Locri.