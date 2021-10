Il Team Altamura viola il “Monterisi”, seconda sconfitta consecutiva per il Cerignola

Un Altamura gagliardo compie l’impresa e batte al “Monterisi” di misura un Cerignola alla seconda sconfitta consecutiva: decide un gol di Molinaro, mentre gli ofantini sbagliano un rigore e non riescono a raggiungere il pari. Pazienza cambia sette pedine rispetto alla trasferta di Casarano: in porta Tricarico per lo squalificato Brescia; Sirri fa coppia con Allegrini e sulle corsie laterali ci sono Vitiello e Russo; Agnelli in mediana, Achik e Muscatiello fra i trequartisti. Pezzella sceglie un 3-4-3 in cui il centravanti è l’ex Tedesco, con ai suoi lati Zerbo e Molinaro. Già al 4′ i gialloblu rischiano: sventola di Ziello dalla distanza, Tricarico compie una gran parata mettendo in angolo. Sotto una pioggia incessante caduta per tutto l’arco della partita, Achik dalla bandierina trova la girata sul primo palo di Agnelli: Giuliani è attento al 10′. Dopo un tirocross alto di Muscatiello, al 17′ Zerbo converge dalla destra e scaglia una conclusione che fa apprezzare nuovamente le capacità di Tricarico, sfera tolta dal sette e nulla di fatto. Lo stesso numero 7 murgiano calcia alto, raccogliendo una uscita coi pugni del portiere cerignolano. Al 25′ la migliore azione dei locali nella prima frazione: triangolo Vitiello-Achik, centro per Malcore stoppato dal provvidenziale intervento di Errico per una rete che sembrava ormai fatta. Il gioco cala poi un po’ di tono, l’Audace non riesce a sfondare sulle fasce e l’Altamura non rischia granché al 40′ Loiodice invita Agnelli ad un tentativo debole e impreciso. Si va all’intervallo senza recupero e col risultato inchiodato sullo 0-0.

Dagli spogliatoi rientra un Cerignola più determinato: grossa chance al 53′, quando Muscatiello scivola e non riesce a battere verso la porta da ottima posizione, vanificando il tracciante di Achik. Il fantasista ci prova su punizione, traiettoria appena alta. Nel momento migliore dei gialloblu però, ecco il vantaggio biancorosso al minuto 59: Molinaro controlla la palla dai 18 metri, tiro che pare senza troppe pretese eppure la decisiva deviazione di Sirri inganna Tricarico, costretto a raccogliere la sfera in fondo al sacco. Quattro giri di lancette più tardi, gli uomini di Pazienza hanno la migliore occasione per riportarsi in parità: Mattera stende Malcore in area e il sig. Rispoli indica il dischetto. Il tentativo di trasformazione dell’attaccante però è tenero e Giuliani para, poi il numero nove si avventa con troppa foga sul numero uno ospite; ne nasce un parapiglia in cui ne fanno le spese proprio Malcore e Ziello, espulsi e squadre in dieci. Più di pancia che di testa la reazione ofantina, a metà tempo Loiodice prova a pescare la carta del tiro a giro col pallone che non scende abbastanza. Nel frattempo Palazzo in campo, oltre agli ingressi precedenti di Dorval e Longo, al nuovo debutto con il Cerignola: le tribune mugugnano in occasione della sbracciata di Tedesco su Sirri, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il secondo giallo. Ci si aspetta un arrembaggio delle “cicogne”, invece il Team si rende pericoloso in ripartenza: palombella docile di Tedesco per Tricarico. Sirri non inquadra il bersaglio all’86’, ben più minacciosa la serpentina di Russotto allo scoccare del 90′: destro sul secondo palo di un soffio largo. L’ultima opportunità del match capita sui piedi di Palazzo al 93′, il mancino finisce alto sugli sviluppi di un corner.

L’Audace conosce dopo più di otto mesi un rovescio casalingo, interrompendo a nove la striscia di vittorie consecutive interne fra passata stagione e inizio di quella corrente, restando a quota 7 in classifica. Confronto immediato in mezzo al campo fra Pazienza e i suoi ragazzi, seguito poi dal faccia a faccia con una tifoseria che chiede di più. Il Team Altamura trova meritatamente il primo acuto del suo campionato, dimostrando di essere compagine giovane ma ben dotata. Nel prossimo turno, in calendario c’è la trasferta di Gravina per un Cerignola che ora è costretto ad inseguire le rivali.

AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA

Audace Cerignola (4-2-3-1): Tricarico, Vitiello (70′ Palazzo), Allegrini, Sirri, Russo (57′ Longo), Maltese, Agnelli (70′ Basile), Achik, Muscatiello (57′ Dorval), Loiodice (81′ Mincica), Malcore. A disposizione: Fares, Silletti, Giacomarro, Tascone. Allenatore: Michele Pazienza.

Team Altamura (3-4-3): Giuliani, Errico, Mattera, Caruso, Barg Moser (46′ De Vivo), Russotto (94′ Massari), Baradji, Ziello, Zerbo, Tedesco, Molinaro (76′ Lorenzo). A disposizione: Spina, Monaco, Sernia, Sparapano, Incampo, Sales. Allenatore: Luigi Pezzella.

Rete: 59′ Molinaro.

Ammoniti: Maltese, Sirri (AC); Errico, Tedesco (TA). Espulsi: Malcore (AC) e Ziello (TA) al 65′ per reciproche scorrettezze.

Note: Giuliani (TA) para un rigore a Malcore (AC) al 63′.

Angoli: 8-3. Fuorigioco: 1-2. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

Arbitro: Rispoli (Locri). Assistenti: Marucci (Rossano)-Mascali (Paola).