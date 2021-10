Lions Club Cerignola, l’8 ottobre si è tenuta la cerimonia del passaggio di campana e martelletto

Si è tenuta l’08/10/2021 presso la sede del Lions Club Cerignola Host, Villa Demetra, la cerimonia del Passaggio di Campana e del Martelletto, alla presenza del Primo Vice Governatore Roberto Mastromattei e del Past Governatore Rocco Saltino, che ha visto avvicendarsi alla Presidenza del Lions Club più anziano della città, l’avv. Rosa Mennuni, nuovo Presidente al Past Presidente Dott. Vincenzo Campagna. Se pure tra mille difficoltà dettate dalla nota situazione COVID, i Lions non hanno mancato di essere presenti sul territorio, mostrando tutta la loro vocazione di sostegno alla Comunità con tante iniziative tra le quali qui preme ricordarne qualcuna. Dalla raccolta degli occhiali usati effettuata presso vari esercizi commerciali, tra cui il negozio di ottica “Vista Center” presso il centro di Torricelli, del Socio Guerrieri Gerardo (dove è possibile ancora continuare a donare), passando per la “spesa sospesa” effettuata per dieci giorni presso il supermercato 3M di Via Terminillo. Grazie al contributo dei soci principalmente, del proprietario del punto vendita Salvatore Mansi ma anche di tutta la cittadinanza è stato possibile raccogliere un camion di generi di primo conforto (tra alimentari e prodotti per l’igiene), che poi sono stati distribuiti dalla Parrocchia di Sant’Antonio, nonché di buoni spesa distribuiti anch’essi per il tramite degli Istituti di carità di Cerignola, alle famiglie che ne necessitavano e ne facevano richiesta.

Numerose poi le adesioni ad un’altra importante iniziativa di supporto: ovvero la distribuzione, previa offerta, di un calendario ideato dalla socia Iride Traversi contenente al suo interno 365 dialetti cerignolani (con relative traduzioni), nonché riferimenti a date, personaggi e ricette che caratterizzano la nostra Cerignola. Il ricavato è stato interamente destinato all’acquisto di ben 12 frigoriferi posizionati all’interno delle stanze del reparto dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo, che ospita i bambini malati di cancro. Altrettanto numerose saranno le iniziative tra meeting e service, che sono in programma per l’anno sociale a venire. In particolare l’obiettivo della nuova presidenza sarà quello di puntare ad un maggiore coinvolgimento della popolazione dotata di buona volontà e spirito di servizio, con l’aiuto dei membri del Club ed anche dei giovani Leo, guidati quest’anno dal giovane Claudio Scardigno, che hanno mostrato entusiasmo nel passato partecipando attivamente alle iniziative sopra descritte.

E’ stata già programmata una giornata dedicata ai problemi della vista che vedrà nelle piazze la presenza di un camper con all’interno macchinari e medici, pronti a fornire il proprio contributo di diagnosi a chiunque voglia sottoporsi alla visita gratuitamente. Ed ancora una giornata dedicata alla raccolta di fondi per i rifugiati dell’Afghanistan attraverso la vendita di libri usati. Insomma i Lions per la Comunità, quella vicina, ma anche quella solo fisicamente lontana.