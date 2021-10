Sciopero generale Cobas: scesi in piazza anche gli studenti di Cerignola

Ieri mattina un gruppo di studenti del Liceo Scientifico ‘Albert Einstein’ e dell’I.I.S.S. ‘Augusto Righi’ ha allestito un presidio in Piazza della Repubblica, nei pressi di Palazzo di Città; una manifestazione che si inserisce nel quadro dello sciopero generale indetto dai Cobas per la giornata dell’11 ottobre. A spiegarne le ragioni è Daniele Monopoli – studente del 5° anno al Liceo Scientifico -, uno dei promotori dell’iniziativa studentesca a livello locale: «I problemi per cui protestiamo non riguardano soltanto noi, ma tutte le scuole d’Italia, come la mancanza di pullman, sempre più stracolmi e in ritardo, e soprattutto l’assenza di professori – afferma Monopoli a lanotiziaweb -. Ad esempio, nella mia scuola c’è una carenza in matematica e scienze umane».

Un’altra problematica è quella inerente alla sicurezza degli istituti, che è diventata ancora più stringente con l’emergenza sanitaria: «Si sta facendo molto affidamento sul fatto che gli studenti siano vaccinati, ma diversi, per ragioni mediche o per volontà dei genitori, non lo sono. In questa situazione non si può permettere che ci siano classi sovraffollate. Il Governo non sta facendo la sua parte in questo senso». Ma la questione sicurezza non si ferma al contesto pandemico e riemergono i soliti problemi strutturali: «Il nostro liceo, ad esempio, nel 2019 si è visto dichiarare inagibile la succursale, costringendoci ai doppi turni. Adesso la scuola ha rimediato riconvertendo laboratori, magazzini e l’auditorium; altre classi sono state spostate in altri plessi». E le imminenti elezioni amministrative, secondo Monopoli, potrebbero rappresentare un’occasione per cominciare a cambiare qualcosa: «Mi auguro che le nostre proteste arrivino anche a chi diventerà sindaco di Cerignola, in modo che possa, nei limiti dei suoi poteri, aiutarci; magari facendo arrivare questo dissenso anche a chi è sopra di lui e individuando luoghi idonei per uno svolgimento delle attività scolastiche in condizioni accettabili».

Oltre a denunciare la propria condizione nel presente, gli studenti che hanno aderito alla protesta guardano anche al loro futuro, solidarizzando con i lavoratori – vedi braccianti, rider o le vertenze GKN e Whirpool – con i quali spesso condividono le difficoltà quotidiane, immaginando come (non) dovrà essere la loro carriera nel mondo del lavoro, a partire dalle attività di alternanza: «Capita spesso che gli studenti, al pari dei lavoratori, vengano sfruttati ed è successo che alcuni di loro siano rimasti coinvolti in incidenti. Non vogliamo che anche la scuola sia ‘aziendalizzata’, nel senso che condizioni lavorative inaccettabile siano applicate anche su di noi».

