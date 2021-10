Bersani per Bonito: “abbiamo una grande occasione. Non sciupiamola”

“Abbiamo una grande occasione, in una città dove si uniscono le sinistre per il bene comune. Non perdiamo questa occasione”. A dirlo è Pierluigi Bersani, giunto a Cerignola per promuovere Francesco Bonito al ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre 2021. “Fate in modo che il buon nome della vostra città ritorni alto in Italia” aggiunge.

”Questa è la terra di Divittorio, dove la sinistra ha scritto pagine importanti di emancipazione sociale – ha rimarcato Bersani -. In queste tornate elettorali stiamo avendo la dimostrazione che la destra si può battere, ovviamente con una sinistra capace di mettere insieme un largo campo progressista. E di aggiungervi il giusto grado di novità”.

Più circostanziato sulla politica cittadina l’intervento di Bonito che plaude al risultato di Tommaso Sgarro e ne riconosce il grande senso di responsabilità mostrato nelle scorse ore. “Con il supporto di Tommaso Sgarro possiamo vincere questa battaglia di legalità per Cerignola” dice l’ex-giudice. “La sinistra dimostra una grande maturità – ha aggiunto -. Il centrodestra decida di non arroccarsi su una posizione ideologica e ci affianchi in questa battaglia per la legalità”.