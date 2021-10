A Catania il debutto dall’Ares Flv Cerignola nel campionato di B1

Scatta nel weekend il campionato di serie B1 femminile di volley, al quale parteciperà per il terzo anno consecutivo la Fenice Libera Virtus, società costituitasi nel 2019. Il debutto nel girone F avverrà domani (ore 18) in trasferta contro l’Hub Ambiente Teams Catania, in un raggruppamento composto da dodici squadre e con il format che prevederà playoff e playout. Dopo aver sfiorato la promozione in A2 lo scorso giugno, il team ofantino ha rivoluzionato sia lo staff tecnico che l’organico: sarà un anno di transizione con obiettivo principale la salvezza, da ottenere con una formazione dalla spiccata linea verde. A disposizione di coach Marcello Sarcinella ragazze di prospettiva e molto giovani, fra cui l’alzatrice Micheletti, la centrale Mantovani, le attaccanti Peruzzi, Palumbo e Luzzi, il libero Galuppi. Confermati i prodotti del vivaio Puro e Mansi, c’è anche il secondo libero Mancini, mentre alla cerignolana Bellapianta è affidato il compito di trascinare le compagne con la sua indubbia esperienza. Il sestetto rossogialloblu avrà a che fare con un torneo come sempre ostico e agonisticamente acceso: sui canali social ufficiali, l’Ares Flv non manca di promettere ai suoi sostenitori tenacia e determinazione in ogni singolo appuntamento.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Hub Ambiente Teams Catania ripescata in estate: guidata dall’allenatrice Ina Baldi, la compagine etnea ha anch’essa operato una scelta improntata ad una rosa dall’età media molto bassa e in cui il libero Foti rappresenta la pedina più navigata. L’intento di entrambe le squadre sarà ovviamente di partire col piede giusto nel campionato, si prevede una partita equilibrata e dal pronostico incerto.