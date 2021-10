Adesso è Bonito vs Metta: la parola ai Cerignolani

“Grazie a chi mi ha portato al ballottaggio. Grazie a questa coalizione. Grazie a Tommaso Sgarro e alla sua coalizione. Sarà anche grazie a loro che cacceremo chi ha provocato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose”. Così Francesco Bonito dal palco per la conclusione della campagna elettorale. Al suo fianco anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. A qualche chilometro di distanza Franco Metta, l’altro competitor per il ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre 2021.

“Questa deve tornare una città della Puglia – afferma Emiliano -. Una città dove sia possibile non insultare chiunque non è minimamente d’accordo. Non possiamo far altro che pregarvi di non chinare il capo e restituire questa città alla Puglia e all’Italia. Io credo che Francesco rappresenti un’occasione per offrire un governo di salute pubblica”. Fa mea culpa Emiliano sulle divisioni a sinistra. “Non è il momento delle lotte interne e questa sarà l’occasione per riunire il centrosinistra”. Bonito ha incassato l’appoggio di Sgarro; il centrodestra voterà secondo coscienza e non imbrigliando i militanti in precisi ordini di scuderia.

In queste due settimane antecedenti al ballottaggio, Franco Metta ha confermato di essere un animale da campagna elettorale. Ha percorso in lungo in largo Cerignola e dispensando soluzioni e progetti: dall’ex pastificio Tamma al Palazzo Carmelo, da piazza Madre Teresa di Calcutta al Macello, passando per la scuola Di Vittorio e l’ex tribunale. L’ex sindaco punta molto sulla rigenerazione urbana e sulla nuova edilizia, cavalli di battaglia durante la sua amministrazione. «Dobbiamo riempire la città di cantieri. In pochissime settimane ne potremo aprire almeno otto. L’iniezione di denaro nella nostra economia sarà formidabile», dice Metta ai suoi nel comizio di chiusura. Non a caso, negli ultimi giorni, le interlocuzioni più fitte sono state con gli operatori del settore. C’è poi l’altra questione calda, quella dei rifiuti, settore che Metta è determinato a riprendere in mano: «Basta abbandoni nelle zone agricole, basta rifiuti per la strada. La Tekra dovrà discutere col sindaco la sua gestione quali investimenti e quali nuove assunzioni dovrà fare».

Ma la sua strategia elettorale non si limita alla pars costruens. Infatti, Metta e i suoi in questi giorni hanno attaccato duramente il centrosinistra, tirando in ballo una ‘questione morale’ sul rispetto delle regole, dimenticando forse che di rispetto delle regole si parla anche riguardo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’amministrazione Metta, episodio sul quale si continua a proporre la tesi del complotto.

Adesso è il tempo del silenzio. La palla passa ai cittadini che decideranno sul futuro di cerignola. A questo non si può che augurare buon voto.