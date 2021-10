L’Ares Flv Cerignola espugna Catania, battuta 0-3 l’Hub Ambiente Teams

Bottino pieno per l’Ares Flv Cerignola all’esordio del campionato di serie B1: vittoria 0-3 sulla Hub Ambiente Teams Catania (25-27; 19-25; 10-25 i parziali). Dopo un avvio sofferto, le ofantine si sono disimpegnate molto bene nel prosieguo, mettendo in carniere i primi tre punti stagionali. Coach Marcello Sarcinella sceglie il 6+1 composto da: Micheletti in regia e Luzzi opposto; Bellapianta e Palumbo di banda; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. Dall’altra parte, Baldi schiera: Curti al palleggio e Merler sulla diagonale; Chiesa e Manservisi laterali; Silvestre e Agbortabi sottorete e Asero in difesa. Subito 0-3 per le ospiti, ma le padrone di casa rimontano e sorpassano compiendo anche un break che si allarga fino al +4 in ragione di alcuni errori ofantini: il servizio di Luzzi è la chiave per tornare in parità (7-7), c’è però un nuovo strappo delle catanesi con il punteggio che si trascina ad elastico fra le due squadre e altro aggancio a quota 14. L’Ares prova a ingranare la quarta, sfruttando un nuovo prolifico turno dai nove metri di Luzzi (16-19): Manservisi invece sigla il pari 19 e l’ace di Silvestri vale il nuovo vantaggio Hub Ambiente. Si continua a salire sull’ottovolante, il finale di set è in volata (bene Mantovani a muro) e ai vantaggi la spunta la formazione rossogialloblu alla prima palla utile.

Reazione etnea al rientro in campo (4-1) con le sortite di Chiesa e Merler; la battuta di Luzzi e Mantovani in posto 3 per il 6-5, le ragazze di Baldi si portano tuttavia sul 10-6 in virtù di una ricezione Flv incerta. Diversi gli errori da ambo le parti, Mansi mette giù l’11-10 cui replica Chiesa: Merler sbaglia ed è 12 pari, l’invasione sull’attacco di Luzzi segna la svolta della gara. Cerignola si scrolla di dosso la tensione e mette decisamente la freccia (12-16), mantenendo tali distanze capitalizzando le concessioni avversarie e servendosi dell’esperienza di Bellapianta: lo scarto aumenta e il lungolinea di Luzzi mette fine alla seconda frazione.

Due aces Micheletti, quattro squilli Bellapianta e un paio di Luzzi fra i punti dello 0-11 che scava il solco irrecuperabile in apertura di terzo parziale: Mansi a segno in primo tempo, i cambi molteplici del tecnico locale non danno frutti. Luzzi si tiene regolare in fase offensiva (2-15), la Flv continua a spingere e non lascia spazio alle catanesi. Sarcinella inserisce negli ultimi scambi le giovani Mancini e Fanizzi, l’ennesimo regalo dell’Hub Ambiente completa il dominio totale del set.

Buona la prima dunque per il rinnovato sestetto dell’Ares Flv, superato un avversario almeno all’inizio del match non semplice e che poteva contare sul fattore campo: un successo importante per incamerare fieno in cascina per l’obiettivo stagionale della salvezza tranquilla. Nel prossimo turno, nel debutto al pala “Dileo” sabato 23 ottobre, il test sarà senz’altro più probante contro la Fiamma Torrese: il team cerignolano si presenterà all’appuntamento con il morale alto.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 5, Luzzi 13, Bellapianta 9, Palumbo 4, Mantovani 7, Mansi 6, Mancini, Fanizzi, Galuppi (libero).