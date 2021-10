La “Caccia al Tesoro” a Torre Alemanna conquista bambini ed adulti

Oltre venti partecipanti, tre squadre, sette vincitori. La prima “Caccia alla Torre” organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze presso il Complesso Museale di Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà (Cerignola), è andata più che bene ed ha conquistato grandi e piccini, veri protagonisti dell’evento. L’iniziativa si è svolta sabato 16 ottobre in occasione dell’ottava edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Musei e Famiglie, per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui si vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri. I bambini, insieme ai loro genitori, ai genitori e agli adulti presenti, hanno potuto vivere un’esperienza di gioco entusiasmante, in un luogo affascinante, misterioso e suggestivo, tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistenti nell’area mediterranea.

Attraverso una serie di indizi consegnati alle varie squadre, infatti, i partecipanti sono andati alla “Caccia alla Torre” entrando ed uscendo per le varie stanze, scrutando gli spazi, perquisendo ogni angolo, ammirando i reperti esposti nel Museo delle ceramiche, la bellezza dei graffiti, il coro della antica chiesa, salendo più e più volte i ventiquattro metri della Torre alla ricerca dei tesori nascosti. Un’occasione per conoscere ed avvicinarsi alla storia del nostro territorio attraverso il gioco, lo stare insieme, la compagnia dei propri genitori. La Giornata F@Mu è stata organizzata da Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola. L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Ritorno alla Torre”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma straordinario 2020 in Materia di Cultura e Spettacolo. Nelle prossime settimane sarà organizzata un’altra “Caccia alla Torre”: Per restare aggiornati sulle attività, basta seguire la pagina facebook: torrealemanna.