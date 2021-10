Come sarà composto il consiglio comunale del sindaco Bonito

Dopo la vittoria di Francesco Bonito al ballottaggio ecco quale sarà la composizione del consiglio comunale. Per il Partito Democratico siederanno in aula Divittorio l’ex-consigliera Maria Dibisceglia, Rocco Dalessandro, Celestino Capolongo, Sabina Ditommaso, Vincenzo Merra e Francesco Sorbo. Per la lista “Bonito il Sindaco” Matteo Conversano, Antonello Summa e Luciano Giannotti. “Con” porterà Michele Romano, Francesco Mansi e Luigi Giurato. Per Senso Civico spazio a Domenico Bellapianta e Gerardo Valentino, mentre per il Movimento 5 Stelle entra in consiglio il solo Vincenzo Sforza.

All’opposizione formalmente, ma di fatto in maggioranza, Tommaso Sgarro con Marcello Moccia e Luca Lombardi. Di fianco al sindaco perdente Franco Metta ci saranno Paolo Vitullo, Rino Pezzano e Maria Donofrio. Insieme ad Antonio Giannatempo accede in consiglio Nicola Netti.