Sabato 23 ottobre alla libreria BiBlyos presentazione del libro di Veronica Cellamaro

Continuano gli eventi letterari targati BiBlyos: sabato 23 ottobre alle ore 19.00 sarà ospite in libreria Veronica Cellamaro, giovane autrice cerignolana amante della scrittura, degli animali e dei libri. Si terrà infatti la presentazione della sua ultima pubblicazione, “Don’t Give Up”, un romanzo di formazione che, attraverso le vicende di Clarke e Samantha, ci porterà alla scoperta di un passato difficile da dimenticare, e di un futuro tutto da costruire. “Perchè alla fine, per essere quello che vuoi, basta scordarti quello che eri”. Dialogheranno con l’autrice: Daniela Tattoli, libraia BiBlyos; Rossella De Cosmo, docente di lettere e moderatrice. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma nel rispetto delle normative Covid-19 è gradita conferma della propria partecipazione. Il libro è già acquistabile presso la libreria BiBlyos, Via Eduardo De Filippo, 5 Cerignola (FG).

