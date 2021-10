L’Ares Flv Cerignola lotta ma deve cedere alla Fiamma Torrese (0-3)

Lotta, va vicino ad aggiudicarsi il terzo set ma alla fine deve arrendersi alle rivali: l’Ares Flv Cerignola cede 0-3 alla Givova Fiamma Torrese nella seconda giornata del girone F di B1 (19-25; 18-25; 23-25 i parziali). Una novità del 6+1 proposto da coach Sarcinella, c’è Fanizzi come banda assieme a Bellapianta; diagonale composta da Micheletti e Luzzi, centrali Mantovani e Mansi, più Galuppi libero. La Fiamma Torrese di Salerno risponde con: De Luca Bossa in regia e Prisco opposto; Boccia e Campoli martelli; Vujko e Figini sottorete e Tardini in difesa. Partenza livellata, poi le ospiti passano sul 3-7 causando il timeout di Sarcinella, in virtù di un buon muro oplontino e con Prisco positiva dai nove metri. E’ proprio il servizio l’arma migliore della Fiamma Torrese, nello stesso fondamentale è Luzzi a riportare la Flv a -2 (7-9), capitan Bellapianta firma l’aggancio a 10 (bene Fanizzi in battuta). La Givova prova la fuga affidandosi a Boccia, ma le ofantine con caparbietà sono ad un passo (16-17): Vujko ricostruisce il break e la maggiore esperienza delle campane fa la differenza. C’è Mancini per rinforzare la seconda linea, l’ace di Campolo manda il primo set in archivio.

Ancora Boccia sugli scudi (1-4), la coppia Fanizzi-Luzzi conduce le rossogialloblu sul 4-5 prima che la Givova torni avanti con buon margine (4-8): l’Ares prova a rispondere, non riuscendo tuttavia a limare le distanze. Prisco gioca con le mani del muro per il 13-19, Boccia dolcemente per un altro punto torrese. Bellapianta cerca di tenere la scia (16-21), poco spazio però per recuperare: la fast di Vujko manda le squadre al nuovo cambio di campo.

Il sestetto di Salerno sempre avanti, le padrone di casa sono incollate: pallonetto e muro di Luzzi, ace Fanizzi per il 6-4; ancora Luzzi e Bellapianta con il punteggio che va sull’11-4 rapidamente. Le ragazze di Sarcinella sono in fiducia e tengono a distanza le avversarie, gran servizio vincente di Luzzi e Cerignola è sul 15-8 viaggiando spedita e dando l’impressione di impedire alle napoletane il rientro, fin quando Boccia disegna il diagonale del 21-18. Sarcinella stoppa il gioco, il capitano ospite annulla quasi tutto lo scarto (21-20), mentre Luzzi fa respirare i tifosi del pala “Dileo”. E’ l’ultimo fuoco, perché Prisco pareggia e subito dopo arriva il sorpasso con la Fiamma Torrese a meritarsi due match point: alla seconda occasione utile le oplontine si aggiudicano la sfida.

L’inesperienza di un gruppo fortemente dalla linea verde è costata la sconfitta in una terza frazione che sembrava avviata: nonostante tutto, Sarcinella e le sue giocatrici faranno tesoro anche di queste indicazioni per il prosieguo della stagione. Anche oggi, e al cospetto di una formazione più quotata, per l’Ares Flv ci sono dei segnali incoraggianti e da cui prendere spunto. Nel prossimo turno, in calendario per Bellapianta e compagne sabato 30 la trasferta di Arzano, oggi sconfitto al tie break da Melendugno.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti, Luzzi 15, Bellapianta 14, Fanizzi 7, Mantovani 1, Mansi, Mancini, Galuppi (libero).