Amici a 4 zampe: consigli utili per una vita sana ed equilibrata

La cura del cane può apparire come una mansione alquanto semplice, ma non lo è. Ci sono alcuni aspetti che spesso vengono sottovalutati, in quanto si presta poca attenzione alla loro rilevanza, considerandoli meno importanti di altri aspetti della vita del proprio cane. È molto importante la cura dei denti, ma spesso tale compito viene del tutto messo da parte. Bisogna poi sottolineare, quanto sia importante l’igiene orale, in quanto elude l’origine delle malattie dentali, le infezioni e le infiammazioni batteriche. Ci sono però, cani che non riescono ad abituarsi al lavaggio dei denti, per cui in questi casi è possibile adoperare dei semplici ossi adatti a tale scopo, o anche degli spuntini che, una volta masticati, limitano la presenza dei batteri responsabili di tali infiammazioni.

In linea generale però, è più adeguato riuscire a lavare i denti in maniera quotidiana, mediante spazzolini appositamente progettati. Se il padrone dovesse notare criticità derivanti dalla masticazione o del colore della cute mucosa, è meglio rivolgersi ad un veterinario. Inoltre è fondamentale detergere il cane con regolarità, anche se il proprio cane è pigro. Ci sono però, anche alcune razze di cani che non vanno lavate abitualmente, ma solamente spazzolati. In questo caso, per un bagno accurato è consigliabile rivolgersi ad un toelettatore, poiché saprà ben decidere la giusta frequenza per un lavaggio che non disturberà il suo pelo.

Anche l'alimentazione, come ben si sa e come già detto svariate volte, è uno degli elementi fondamentali per la corretta salute dei nostri amici a 4 zampe. Chiaramente prediligere delle crocchette e del cibo sano è senza dubbio la scelta migliore.

Un altro aspetto che non viene quasi mai ottemperato, è il controllo dell’igiene delle orecchie, soprattutto per quelle razze canine con quelle lunghe che cadono a terra, per cui spesso sono oggetto di infezione. Questo accade perché in esse si accumula un tasso di umidità, che dà origine alla proliferazione di batteri. Un altro aspetto da considerare è il modo in cui si asciuga il proprio cane dopo il bagno, proprio per non lasciare le orecchie umide. Sembrano tutti aspetti superficiali, ma non lo sono affatto; al contrario se trattati con superficialità, si rischia di incorrere in rischi molto seri per la salute del proprio amico a quattro zampe. In conclusione, il consiglio è sicuramente quello di adoperare una ispezione abitudinaria di quanto appena accennato, per preservare in maniera totale, la salute del proprio cane.