La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Chiara Stelluto. La laterale nativa di Foggia, classe 2003, va a rinfoltire ulteriormente il parco laterali fucsia per la stagione 2021-2022. Cresciuta nell’ASD Foggia Volley con cui ha disputato un campionato di Serie D e uno di Serie C, nell’ultimo anno invece un’esperienza in D con la FLV Cerignola.

