Presentazione domande alloggi popolari, ulteriore proroga al 30 novembre

Il responsabile del servizio del Comune di Cerignola, dott.ssa Daniela Conte, rende noto che si è ulteriormente provveduto a prorogare i termini di presentazione della domanda relativa al Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Cerignola, ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n. 10/2014, prorogando la scadenza (prevista per il giorno 31/10/2021), alle ore 24,00 del giorno 30/11/2021.

I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30 novembre 2021, esclusivamente in modalità on line, attraverso la piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune di Cerignola cliccando sul seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola secondo i termini e le modalità contenute nel bando di concorso. Il bando di concorso integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cerignola.fg.it, i richiedenti laddove impossibilitati a presentare la domanda potranno recarsi presso i Sindacati, Patronati, Caf e Associazioni presenti sul territorio per la compilazione della domanda on line.

Le domande, debitamente compilate, devono essere corredate, pena l’esclusione, obbligatoriamente dall’allegato Modello Sub3, che deve essere sottoscritto, per la validità delle autodichiarazioni e autocertificazioni rese in sede di compilazione di domanda. Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato ed inviate con modalità differenti da quella on-line. Ogni utile informazione potrà essere richiesta presso lo sportello del Welfare oppure presso le seguenti utenze: 0885/410342-0885/410320-0885/410277-0885/410276-0885410333 nei giorni di apertura al pubblico oppure inviata alle seguenti mail: servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it e sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it