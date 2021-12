A Claudio Dinicoli il premio “Antonio Caggianelli” come miglior talento

Si moltiplicano i successi per il giovane Claudio Dinicoli, talento della danza, fin dall’età di 9 anni allievo presso Scarpette Rosa. Nei primi giorni di dicembre l’ennesimo traguardo: in occasione del concorso Bari Endas sulle tre coreografie presentate i ragazzi si sono classificati primi dia per l’Hip Hop che nella Breakdance.

Dinicoli è stato premiato come miglior talento con il premio intitolato ad “Antonio Caggianelli”, il ballerino di 33 anni di Bisceglie morto lo scorso 16 ottobre insieme ad altri due colleghi in un incidente nel deserto di Riad, in Arabia Saudita. A consegnare il premio i genitori del ballerino prematuramente scomparso. Encomiabile il lavoro di Kinderballet e Scarpette Rosa, dove quotidianamente decine di ragazzi lavorano duro per raggiungere traguardi e risultati importanti.