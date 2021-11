Al “Dileo” passa Santa Teresa di Riva, l’Ares Flv Cerignola sconfitta 0-3

Terzo ko consecutivo per l’Ares Flv Cerignola, che mette in difficoltà la Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva ma è costretta a lasciare l’intera posta in palio per 0-3 (21-25; 22-25; 21-25 i parziali). Coach Sarcinella conferma in blocco lo schieramento di partenza: diagonale composta da Micheletti e Luzzi, Bellapianta e Fanizzi laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. Jimenez risponde con: Agostinetto in regia e Bertiglia opposto; Silotto e Marino di banda; Bilardi e Cecchini sottorete e Quiligotti in difesa. Parità nei primi scambi, con la Flv determinata anche se alquanto fallosa in battuta: muro Mantovani (8-7), ma è ancora nulla di fatto sul 9 pari, poi Silotto mette la freccia con break ospite (9-13). Mantovani e Fanizzi accorciano di due, Bertiglia non passa ed è 15-15: Santa Teresa di Riva però sfrutta la sua esperienza per scavare un altro solco (15-18); Luzzi cerca di tenere la scia, la Farmacia Schultze contiene bene e alla terza opportunità si aggiudica il set.

Partenza sprint peloritana (0-4), con Bertiglia in evidenza, mentre dalla parte rossogialloblu la solita Luzzi e Fanizzi, Mansi stampa le mani a muro per il pari 5, eppure l’Amando Volley approfitta di ogni minimo spiraglio concesso (7-11). Sarcinella inserisce Palumbo per Fanizzi (dopo aver giocato le carte Mancini e Peruzzi nel primo), poi anche Puro: i cambi hanno effetto, perché un ace della palleggiatrice classe 2002 vale il 13 pari. Luzzi sorpassa con l’attacco sul muro ospite e il match è vibrante: la squadra di Jimenez si rimette avanti di tre, in ragione di errori di misura delle padrone di casa. Murone di Palumbo e ancora aggancio a 18, il nastro aiuta lo spin di Luzzi al servizio per il 20-19, Mantovani a segno dopo il timeout Jimenez e a seguire un altro punto: la frazione resta ancora in bilico, perché le messinesi accorciano, rimontano e sorpassano, piazzando lo scatto decisivo. Il muro di Bertiglia manda le contendenti al secondo cambio di campo.

Stavolta il rientro in campo è favorevole all’Ares (5-0), costringendo Jimenez già alla prima interruzione e procedendo senza intoppi, fino alle indecisioni in ricezione con Marino al servizio (9-7): Sarcinella cerca di correre ai ripari chiamando a sua volta la sospensione, il muro di Bilardi segna il 9 pari e Silotto mette la freccia per una Santa Teresa di Riva che realizza un nuovo sostanzioso break (9-11). Il tecnico locale cambia la diagonale (Puro-Palumbo) e Cerignola tenacemente va sul 13-12, tuttavia è una sfida di rincorse da una parte e dall’altra, senza canoni precisi: di nuovo dentro Micheletti-Luzzi, si lotta punto a punto. Lo strappo risolutore è ancora una volta della Farmacia Schultze (18-22) grazie ad una efficace Marino dai nove metri: è Silotto a firmare il successo siculo.

Una Luzzi in grande spolvero, la qualità della battuta specie nel secondo e nel terzo parziale e i meccanismi difensivi che pian piano sono sempre più rodati le note positive della serata di una Ares Flv incapace al contempo di capitalizzare appieno i momenti favorevoli e i vantaggi a suo favore. In classifica restano 3 i punti delle ofantine, nel prossimo turno attese sabato prossimo dalla trasferta di Palmi, per cercare di interrompere la serie negativa.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 2, Luzzi 23, Bellapianta 7, Fanizzi 5, Mantovani 5, Mansi 2, Mancini, Peruzzi, Palumbo 2, Puro 1, Galuppi (libero).