Al Teatro Roma di Cerignola arriva lo spettacolo “Alza la voce” con Giulia e Paola Michelini

A pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, al Teatro Roma di Cerignola si riflette sugli stereotipi legati al genere femminile. A farlo saranno Stella e Pizza, interpretate dalle sorelle Paola e Giulia Michelini, protagoniste dello spettacolo ‘Alza la voce’, prodotto da TSA e Stefano Francioni Produzioni e nato dalla penna di Paola Michelini e dal regista Paolo Civati.

Alza la voce prende spunto da un fatto reale, l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina. Servendosi anche del linguaggio proprio della Stand Up Comedy, lo spettacolo racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, sfumature emotive, visive, sonore. Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce. Pizza invece è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile. Le due attrici saliranno sul palcoscenico lunedì 29 novembre alle ore 20:30 per il quarto appuntamento della rassegna teatrale dell’unico contenitore culturale di Cerignola.

“Siamo sempre stati molto attenti al tema della violenza sulle donne – racconta Simona Sala, titolare del Roma Teatro – non a caso dal 2019 abbiamo aderito alla campagna di sensibilizzazione ‘Posto Occupato’. Questo significa che in prima fila da noi c’è sempre un posto lasciato libero, lì dove avrebbe potuto sedersi una donna vittima di violenza”. Per tutti gli appuntamenti della rassegna, il Teatro Roma ha attivato per le persone anziane ed in difficoltà un servizio di accompagnamento post-spettacolo, e per i non vaccinati una convenzione con un laboratorio di analisi per effettuare tamponi rapidi a prezzi ridotti, dietro presentazione del biglietto acquistato in prevendita entro 48 ore dallo spettacolo.

Per tutte le info su biglietti e servizi: 338 2511672 – 0885 327570

Costo biglietto spettacolo “Alza la voce”:

Intero: €35,00

Over 65 e Forze dell’Ordine: €32,00

Under 25: €27,00