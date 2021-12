Alessandro Quarta e Giuseppe Magagnino incantano il ‘Roma’ di Cerignola

Grande successo ieri al Teatro Roma di Cerignola per il concerto No Limits che ha visto nuovamente insieme su un palco italiano il violinista rock Alessandro Quarta e il pianista Giuseppe Magagnino. Un duo straordinario capace di incantare il pubblico nel quarto appuntamento della rassegna dell’unico contenitore culturale di Cerignola.

“Erano due anni che non suonavamo insieme in Italia – racconta Alessandro Quarta– per questo è stato davvero emozionante. No Limits lo abbiamo immaginato come una nuova ripartenza. Questo periodo, che purtroppo non è ancora finito, ci ha permesso di pensare a come rinnovarci dopo tanti anni di collaborazione. Senza Giuseppe però tutto questo sarebbe stato difficile, perché trovare un musicista che con una facilità estrema riesce a passare dal classico al rock, dal jazz al soul, è davvero raro”. Il concerto è stato un viaggio emozionale che, partendo dalla musica classica, ha toccato universi musicali apparentemente distanti come jazz, soul, pop, canzone d’autore italiana e francese, bossanova e musica latina. In scaletta anche quattro brani per omaggiare Astor Piazzolla, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Non sono mancate improvvisazioni, dediche all’amore e una chiusura natalizia con una versione jazz di White Christmas.

Info Alessandro Quarta

Creativo e dalla personalità vulcanica, Quarta vanta collaborazioni con Roberto Bolle, Il volo, Lenny Kravitz, Carlos Santana, Celine Dion, Robin Williams, Joe Cocker, Lisa Minnelli e ancora Dee De Bridgewater e Toquinho. Acclamato dalla CNN nel 2013 come “Musical Genius” e premiato nel 2017 a Montecitorio come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica.