Altra sfida chiave in casa della Nocerina per l’Audace Cerignola

Con la trasferta di Nocera Inferiore, l’Audace Cerignola entra in pratica nella seconda metà del girone d’andata: domani infatti, il calendario snocciolerà la giornata numero undici del girone H. Gli ofantini, domenica scorsa, hanno piegato 2-1 il Lavello al “Monterisi”, regalandosi un successo pesantissimo sia per sé stessi che per la classifica: battuta infatti una delle pretendenti alle posizioni di vertice e, con il contemporaneo ko della capolista Bitonto, accorciate a cinque le lunghezze dalla vetta. Tre punti ottenuti al termine di una prova in cui i ragazzi di Michele Pazienza hanno sofferto il giusto nella fase conclusiva ma riuscendo con caparbietà e carattere a non subire beffe come accaduto sette giorni prima col Nardò. Anche con i lucani sono state inviate risposte importanti, facendo seguito al passaggio del turno in coppa col Giugliano: una squadra che sa soffrire, lottando per ogni centimetro del campo e innanzitutto non lesina energie e motivazioni per arrivare al bottino pieno. Certo, c’è ancora il difetto della mancata chiusura degli incontri a causa di poca precisione e lucidità in zona gol, resta però indubbio il valore e il peso specifico notevole dell’affermazione sui gialloverdi. E’ ormai prossima per il Cerignola un’altra sfida delicata e anch’essa dal coefficiente di difficoltà molto alto: l’autostima rafforzata è un bel viatico, ora l’Audace dev’essere bello anche lontano da casa, perché finora solo a Gravina è stato arpionata l’intera posta in palio.

Sul capitolo formazione, Michele Pazienza avrà alcuni dubbi in relazione alle condizioni di alcuni suoi giocatori: recuperato a tutti gli effetti Loiodice, con il barese pronto a riprendersi una maglia da titolare così come Malcore, lasciato inizialmente in panchina con il Lavello. Spera in una conferma anche Longo, il cui apporto quasi una settimana fa (autore del gol dell’1-0) non è decisamente da tralasciare.

Appaiata in classifica in quarta piazza con i gialloblu a 18 punti, la Nocerina ne “copia” anche il ruolino di marcia, fatto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Se però, gli ofantini sono il miglior attacco del raggruppamento, i campani detengono la palma della difesa meno perforata, con sei reti al passivo: sicuramente una delle chiavi principali del match. La compagine guidata dall’ex ala sinistra e bandiera rossonera Giovanni Cavallaro, fermatasi alla semifinali playoff del girone G nella passata stagione, è ripartita con rinnovato slancio e ambizione di inserirsi nella lotta per il vertice. Il pezzo da novanta del mercato è stato l’attaccante 38enne (ex Foggia, Benevento e Perugia fra le altre) Fabio Mazzeo, ma i “molossi” hanno come cardini del proprio organico gli esperti Bovo e Garofalo in difesa, Donida e Bovo in mediana, mentre il classe ’96 Talamo è finora il miglior marcatore con tre centri. Nocerina non molto prolifica in avanti (undici gol segnati), ma molto compatta e che concede poco: il tecnico ritroverà Cason dopo la squalifica e proporrà il 3-5-2 come schema. Solo la Casertana è riuscita a violare il “San Francesco” nel posticipo del 3 novembre, per il resto solo successi nelle altre quattro esibizioni interne.

Ultimo precedente in Campania che risale addirittura al Campionato Nazionale Dilettanti 1993/94, con la vittoria 2-1 dei padroni di casa il 31 ottobre 1993 con segnatura gialloblu di Cipolletti: pur facendo parte dello stesso girone due anni fa, la sfida a Nocera non si giocò causa interruzione del torneo per il Covid. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gangi, della sezione di Enna.