Anche da Castellana Grotte esce sconfitta l’Ares Flv Cerignola (3-0)

Secondo derby di fila, seconda sconfitta per l’Ares Flv Cerignola, che cede 3-0 in casa della Zero5 Castellana Grotte (25-21; 25-18; 25-17 i parziali) nell’ottava giornata del girone F di serie B1. Coach Sarcinella schiera il 6+1 composto da: Micheletti in regia e Luzzi opposto; Bellapianta e Peruzzi laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. L’avvio del match pare incoraggiante per le ofantine, che si portano sul 3-8: il sestetto locale non riesce ad agganciare le avversarie, anche se si porta a ridosso in più occasioni. La Flv resta avanti fino al 18-19, poi subisce lo scatto energico delle baresi nel finale, grazie alle offensive di capitan Civardi.

Il secondo set vede le padrone di casa subito a condurre, con le ospiti ad inseguire per rientrare il più vicino possibile: sul 15-8 sembra ci sia poco da fare, invece un break di 0-6 delle rossogialloblu (che vedono Luzzi ancora una volta come top scorer) porta il punteggio sul 15-14. L’Ares però non riesce ad insistere e Castellana Grotte fa leva sulla maggiore esperienza delle sue atlete: Liguori e Civardi firmano lo spunto per andare al nuovo cambio di campo. Sulla falsariga della precedente anche la terza frazione: le ragazze di Ciliberti vanno sul 12-5, mentre è troppo discontinua l’azione di Cerignola per poter impensierire le rivali, le quali allungano nuovamente e conducono in porto la sfida abbastanza agevolmente, servendosi della solita Civardi.

Settimo stop consecutivo per una Ares Flv ancora alle prese con i difetti tipici di una squadra composta per una larga parte da giovani: nel prossimo turno si torna al pala “Dileo” per ospitare Cuore di Mamma Cutrofiano, uno dei due fanalini di coda del raggruppamento. Un impegno assai alla portata per tornare a muovere la classifica e in cui è imperativo conquistare l’intera posta in palio.