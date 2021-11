Anche la Duo Rent Terrasini porta via l’intera posta dal “Dileo”, Ares Flv ko 0-3

Nuova sconfitta (la quinta consecutiva) per l’Ares Flv Cerignola, che cede 0-3 alla Duo Rent Terrasini nella sesta giornata del girone F di B1 (16-25; 19-25; 16-25 i parziali). Coach Sarcinella deve fare a meno dell’infortunata Mantovani, così al centro con Mansi viene adattata capitan Bellapianta; diagonale palleggio-opposto composta da Micheletti e Luzzi, da bande agiscono Peruzzi e Fanizzi, più Galuppi libero. D’Accardi schiera: Mercanti in regia e Biccheri fuorimano; Nielsen e Gatta laterali; Murri e Monzio Compagnoni sottorete e Foscari in difesa. Le ospiti piazzano il primo break (3-5), l’Ares pareggia sul 6-6: la fast di Murri vale il 6-9, Gatta in diagonale per un altro punto di Terrasini che provoca il timeout di Sarcinella. Le ofantine con Peruzzi prima e Luzzi poi cercano di tornar sotto (10-13) con contro interruzione ospite: arriva l’ace di Micheletti prima che la serie si fermi e la Duo Rent allunghi ancora il passo con i suoi martelli (11-18). La Flv non riesce a risollevarsi e lascia campo alle siciliane, malgrado un apprezzabile tentativo di giocarsela fino all’ultimo: è Murri in posto 3 a mandare le squadre all’inversione di campo.

Terrasini vuole prendere già il largo in apertura di seconda frazione (0-5), le rossogialloblu sembrano in netta difficoltà e incapaci di reagire: c’è però un sussulto delle padrone di casa (6-9), con Bellapianta e Luzzi; si conferma però una ricezione assai debole, che impedisce un pieno rientro (11-14). Ciononostante, le ofantine non demordono e provano a mettere il fiato sul collo delle avversarie (15-16): aggancio a quota 18, poi Gatta sale in cattedra colpendo quattro volte consecutive risolvendo una intricata situazione per la Duo Rent. Alla prima occasione utile, le palermitane con la solita Gatta vanno sul doppio vantaggio.

Bellapianta mette fine al break di partenza delle isolane (0-3), Gatta però passa con grandissima efficacia: Cerignola resta lì vicino, le rivali non permettono avvicinamenti e spingono sull’acceleratore quando devono. Sul 5-10 c’è Puro al palleggio per le locali, l’Ares paga a caro prezzo ogni piccola imprecisione (7-14), ma mette in fila quattro punti con Peruzzi, Bellapianta e Fanizzi nel tentativo di tenere il set in bilico. La Duo Rent invece approfitta dei numerosi cali di tensione ofantini e fugge via sul 12-19, servendosi stavolta di Nielsen: il muro di Gatta consegna la prima vittoria stagionale alle siciliane.

Ora la classifica inizia a farsi preoccupante per la Flv, scavalcata proprio dalle odierne avversarie e ferma a 3 punti: le due sfide che secondo la graduatoria potevano essere alla portata non hanno modificato un totalizzatore che adesso pare rivelarsi davvero magro. Nel prossimo turno, sabato 27 il calendario offre la complicata trasferta nel derby regionale con Meledugno, corsaro a Castellana Grotte nell’anticipo di ieri.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 3, Luzzi 8, Peruzzi 7, Fanizzi 8, Bellapianta 4, Mansi, Mancini, Puro, Galuppi (libero).