Ares Flv Cerignola, imprescindibile la vittoria contro Cutrofiano

Una sola squadra cerignolana in campo nel weekend di volley: è l’Ares Flv in serie B1, mentre la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola osserverà il turno di riposo in serie C. Nel nono turno del girone F della terza serie nazionale, le ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone ospitano domani al pala “Dileo” (ore 18) il Cuore di Mamma Cutrofiano, in un match in cui è imprescindibile aggiudicarsi i tre punti. Le rossogialloblu devono spezzare assolutamente la serie negativa arrivata a sette sconfitte consecutive, l’ultima delle quali nel derby di domenica scorsa a Castellana Grotte: per un set e mezzo la Flv ha tenuto testa alle avversarie, evidenziando però una volta ancora le pecche in termini di gestione e di esperienza nei momenti caldi delle partite. A disposizione una occasione che non si può certo fallire, perché Cutrofiano, dopo la rinuncia alla partecipazione al torneo di serie A2, è ripartito con l’obiettivo di dare spazio esclusivamente alle giovani, allestendo una formazione interamente fatta da atlete under 18. Il team salentino è il fanalino di coda del raggruppamento a 0 punti, avendo perso anche nel recupero disputato l’8 dicembre contro l’Hub Ambiente Teams Catania, ma sarebbe un grave errore sottovalutare l’impegno, dal momento che le giovanissime leccesi di Carratù profonderanno in campo il massimo impegno e la voglia di mettersi in evidenza. L’Ares ha bisogno dal canto suo di riassaporare il gusto di una vittoria che manca dall’esordio stagionale e in caso di risultato positivo non perdere ulteriore terreno dal quart’ultimo posto, obiettivo che potrebbe valere almeno la disputa dei playout.

Come detto, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola resterà alla finestra nella sesta giornata del girone A di serie C: per il sestetto di Michele Valentino opportunità per lavorare e affinare schemi e intese di gioco, dopo l’importante e bel successo di sabato scorso in casa della Just British Adria Academy Bari che è valso il momentaneo secondo posto in classifica. Le fucsia torneranno di scena in casa il prossimo 18 dicembre, ricevendo l’Asem Volley Bari.