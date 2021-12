Ares Flv Cerignola sconfitta con onore dalla capolista Sicom Messina

Esce sconfitta con onore da Messina l’Ares Flv Cerignola, nella decima giornata del girone F di serie B1: la Sanitaria Sicom prevale 3-0 (26-24; 25-10; 25-17 i parziali), eppure è piaciuto l’atteggiamento grintoso delle ofantine, che sono riuscite in diversi frangenti a tenere testa alla battistrada del raggruppamento. Coach Sarcinella schiera nel 6+1: Micheletti in regia e Luzzi opposto; Peruzzi e Fanizzi laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. Non c’era Carmen Bellapianta, il cui rapporto con la società è stato risolto qualche giorno fa. Gagliardi manda invece in campo: Muzi al palleggio e Varaldo fuorimano; Martilotti e Garofalo di banda; Composto e Cardoni sottorete e Pisano in difesa. Dal 2-0 al 2-3 ospite, ace Micheletti e due volte Fanizzi per il 3-7: un paio di servizi vincenti di Varaldo per la Sicom che si avvicina (6-7); gioco essenziale dell’Ares, che con molta attenzione continua a condurre (8-14) grazie anche alle battute velenose di Luzzi (tre aces consecutivi), così Gagliardi spende i due timeout a disposizione. Importante controbreak delle peloritane, trascinate da Martilotti e arriva l’aggancio a quota 14 e il sorpasso sempre per merito dell’ex capitano. La capolista non scappa via, l’allungo giunge sul 19-16 e comunque le ofantine non si fanno schiacciare dalle padrone di casa: nuovamente Varaldo dai nove metri (23-20), ma colpi fuori misura dell’Akademia e la solita Luzzi portano al 23 pari e in seguito si va ai vantaggi che, alla seconda occasione, premiano Messina con Martilotti.

Ancora un avvio favorevole a Cerignola (0-3) con Luzzi in grande evidenza: la formazione di Gagliardi impatta e spinge al servizio con Martilotti (4-3); il muro di Fanizzi vale il pari 5, le rossogialloblu restano incollate ed esibiscono determinazione, costringendo la Sicom a sudarsi la conquista di alcuni punti. Viene poi fuori l’esperienza delle sicule (13-8), Sarcinella per qualche scambio cambia la diagonale (dentro Puro e Palumbo) ma Muzi e Composto compiono un altro scatto, causando un solco ormai incolmabile (19-8): c’è anche Mancini in seconda linea per le ospiti, tuttavia la squadra pensa già al parziale successivo senza abbozzare particolare reazione.

Errori al servizio caratterizzano l’avvio del terzo set, punteggio in equilibrio e sequenza di cambipalla: ace Composto per l’8-6, Luzzi subito ricuce e Mantovani mette la freccia; muro di Peruzzi e tocco morbido di Luzzi (10-13) per un’Ares presente nello sporcare le traiettorie rivali e nel ricostruire senza timori. Sornione, le messinesi si riportano in parità e a loro volta passano avanti (Garofalo, 15-13): la Flv resta a contatto, accorciando a -1 con Luzzi sul 18-17, solo che l’Akademia Sant’Anna accelera con Composto al servizio e non lascia più campo e spazio. E’ un ace della centrale a mettere fine al match, con le padrone di casa a confermarsi in vetta.

Se è vero che non era oggi la partita in cui aspettarsi punti sulla via della salvezza, è altrettanto innegabile che la Flv abbia infuso sul parquet cuore e tenacia, complicando le cose (seconda metà del secondo periodo a parte) alle quotate avversarie. Elementi da cui ripartire nel nuovo anno, terminata la sosta natalizia: con tale spirito la risalita in classifica potrebbe non essere un miraggio. Si tornerà in campo l’8 gennaio 2022, per sfidare al pala “Dileo” le campane della Forex San Salvatore Telesino.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 2, Luzzi 17, Peruzzi 7, Fanizzi 6, Mantovani 4, Mansi 2, Puro, Palumbo, Mancini, Galuppi (libero).