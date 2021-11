Ares Flv in casa contro Santa Teresa di Riva, Pallavolo Cerignola debutta a Potenza

Il primo sabato di novembre vede tornare in campo entrambe le nostre rappresentanti nel volley: oltre all’Ares Flv in B1, parte il cammino in serie C per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola. Nella quarta giornata del girone F della terza serie nazionale, le ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone ospiteranno domani (ore 18) la Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva. Il sestetto rossogialloblu è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva, subita sabato ad Arzano per 3-0: rispetto all’uscita precedente c’è stata forse qualche nota negativa in più, perché la squadra non è sembrata combattiva come nello stop interno con la Fiamma Torrese. Con un gruppo giovane allestito dalla dirigenza c’è bisogno di pazienza e soprattutto di fiducia, armi che possono servire assolutamente per ribaltare sfide all’apparenza già scritte. Registrando i suoi meccanismi poco alla volta, la Flv terrà ben presente il traguardo da raggiungere a fine stagione, una salvezza magari senza particolari affanni. Sono 4 i punti in classifica di Santa Teresa di Riva, con un bilancio di una vittoria e due ko: di sostanza però il punto conquistato al tie break sabato contro Melendugno. Il sodalizio siculo ha confermato in panchina Jimenez e dispone di un organico con alcune giocatrici di comprovata esperienza per la categoria, fra cui l‘opposto Bertiglia, le laterali Marino e Silotto, la centrale Bilardi. Da qualche anno stabilmente in questo torneo, la formazione peloritana può rivestire il ruolo di mina vagante in ragione di una buonissima ossatura generale. L’Ares invece spera di regalare soddisfazione al pubblico del “Dileo”, che non farà mancare il proprio apporto alle sue beniamine.

Con la trasferta a Potenza, debutta nel campionato di serie C la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola (domani, ore 18): la squadra tornata nelle mani di Michele Valentino cerca subito il primo acuto stagionale. Oltre al passaggio del testimone fra Castellaneta e lo stesso Valentino, la società fucsia ha ingaggiato nella sessione di mercato atlete per puntare in alto: dalla regista Altomonte alle centrali Di Candia e Giancane, a Rinaldi che verrà impiegata come schiacciatrice. A loro si aggiungano le conferme di Novia, Sgherza e Valecce che fanno delle ofantine uno dei sestetti più competitivi e con l’obiettivo playoff da centrare. Così come nella passata stagione, sarà la Pm Volley la rivale nel turno d’esordio: le lucane hanno nella solita Nolé, in Verrastro e Santangelo le pedine più rappresentative, facendo parte delle compagini più attrezzate del girone A. Un raggruppamento composto da nove team e che si preannuncia molto livellato e appassionante: la Brio Lingerie si candida ad esserne una delle protagoniste principali.