Ares Flv in casa della capolista Messina, Pallavolo Cerignola ospita l’Asem Bari

Ultimo appuntamento agonistico del 2021 per le nostre formazioni di volley, entrambe impegnate al sabato: l’Ares Flv giocherà in trasferta, la Pallavolo Cerignola davanti ai propri tifosi. Nel decimo turno del girone F di serie B1, le ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone se la vedranno con la capolista Sanitaria Sicom Messina (domani, ore 17). Sabato scorso le ofantine sono tornate al successo, battendo 3-0 il fanalino di coda Cutrofiano, interrompendo così la serie negativa di sette sconfitte consecutive. I tre punti ottenuti contro le salentine hanno rappresentato una boccata d’ossigeno per una classifica fin lì troppo striminzita, infondendo anche la giusta dose di morale e carica in vista del difficilissimo incrocio ormai alle porte. Pur avendo conseguito il primo stop stagionale nella precedente giornata (al quinto set per mano di Melendugno), la Sanitaria Sicom Messina è sempre stata al comando della classifica: sono 24 i punti delle peloritane, affrontate dalla Flv nella semifinale playoff promozione della passata annata. La società sicula vuole ritentare la missione promozione ed ha allestito un organico assolutamente di livello per centrare l’obiettivo: numerose le ex tesserate, prima fra tutte Valentina Martilotti per passare a Muzi, Pisano e Dell’Ermo (quest’ultima però indisponibile per infortunio). Coach Gagliardi ha a disposizione altre forti giocatrici come Liguori, Varaldo e Composto, a testimonianza della qualità elevata del team messinese. Dal canto suo, l’Ares proverà con carattere e grinta a infastidire e rendere il compito difficile alla battistrada, in un cammino salvezza che resta lungo e tortuoso.

Osservato il turno di riposo, è pronta a tornare sul parquet di casa la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola: nella settima tornata del girone A di serie C, avversario sarà l’Asem Volley Bari (ore 17). Il sestetto di Michele Valentino nell’ultima uscita aveva superato in trasferta la Just British Adria Academy e il periodo di pausa è servito per affinare intese e schemi di gioco, allo scopo di massimizzare gli effetti benefici del blitz barese. Ora è la volta di un’altra formazione del capoluogo, che occupa la quinta piazza a 9 punti ed un bilancio in perfetta parità (tre vittorie e tre ko): piegata l’Adria Bari al tie break, il team guidato da Girgenti è costituito da una buona miscela fra atlete esperte e giovani da far crescere; la regista De Vincenzo, l’opposto Scarabino e la laterale Volpe le principali pedine. Le fucsia detengono il terzo gradino del podio in classifica e, consapevoli che non possono sottovalutare le biancorosse, hanno in mente di disputare un match sostenuto e in cui non dare spazio alle velleità delle rivali: missione da compiere con l’aiuto dei propri sostenitori e concedersi le festività con il sorriso.