Ares Flv in trasferta a Palmi, la Pallavolo Cerignola riceve Corato

Nuovo sabato in campo per le nostre rappresentanti del volley, impegnate nei rispettivi campionati: Ares Flv in trasferta, Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in casa. Quinto turno nel girone F di serie B1, il calendario propone per le ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone la visita alla Desi Volley Palmi (ore 17.30): tre sconfitte di fila per le rossogialloblu, che non sono riuscite a muovere il proprio bottino generale dopo il positivo esordio a Catania. Sabato scorso, nella sfida interna contro Santa Teresa di Riva, la Flv ha combattuto strenuamente ma, ancora una volta, non è riuscita a concretizzare i momenti a suo favore, impedendo magari di poter scrivere un’altra storia nel match poi vinto dalle peloritane per 0-3. Peccati di gioventù che vanno al più presto abbandonati, in favore di una cattiveria agonistica maggiore e soprattutto con la consapevolezza di riuscire a capitalizzare gli scarti a favore che si propongono nei set. A guardare la classifica, il test di domani pare essere alla portata, perché la Desi Volley ha anch’essa 3 punti ma con una gara da recuperare (quella con Terrasini): la squadra calabrese guidata da Fabio Tisci ha come la società ofantina intrapreso un percorso fortemente orientato alla linea verde. Le giocatrici più esperte sono l’attaccante ex Pallavolo Cerignola Natascia Mancuso e la centrale La Rosa, fra le giovani da segnalare l’altra ex fucsia e regista Moschettini e la banda Giometti, mentre l’ultimo arrivo è stato il martello Fanelli. Palmi ha vinto nell’unica uscita finora fra le mura amiche, regolando proprio Santa Teresa di Riva per 3-1, mentre ha perso nel precedente turno con Melendugno: si giocherà a Polistena (Rc). Obiettivo per l’Ares tornare a casa con un risultato positivo, ma le tenaci reggine non saranno da meno e metteranno a dura prova le avversarie.

Debutto davanti ai suoi tifosi per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, nella seconda giornata del girone A di serie C: dall’altra parte della rete la Polis Corato (domani, ore 17). La formazione di Michele Valentino ha spadroneggiato all’esordio in quel di Potenza, rifilando un nettissimo 0-3 alla Pm Volley, partendo subito con il piede giusto in una stagione che nelle intenzioni vuole essere di assoluto protagonismo. La vittoria è stata netta e indiscutibile, purtuttavia tutto l’ambiente è consapevole che vanno ancora affinati schemi e intese fra le giocatrici, alcune delle quali giunte nella finestra del mercato. In ogni caso, uno degli aspetti più positivi del viaggio lucano è stato la determinazione e la convinzione delle fucsia, che adesso vogliono regalare il bis ai suoi come sempre calorosi tifosi pronti a gremire le tribune del pala “Dileo”. Il team coratino, con in panchina Annagrazia Matera, è stato battuto mercoledì dalla Just British Adria Bari e vede fra le atlete di spicco De Robertis, Fumarola, Piarulli e Simone: la Polis in ogni caso verrà sul Tavoliere a giocare la sua partita, provando a rendere difficile il compito alle cerignolane.