(ANSA) – POTENZA, 29 DIC – In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Potenza, due uomini, Vincenzo Romagnuolo, di 47 anni, e Salvatore Sciancalepore, di 21, entrambi di Cerignola (Foggia) sono stati arrestati dai Carabinieri nell’ambito di una rapina in banca (bottino di 13.480 euro) fatta ad Atella (Potenza) nel giugno 2014. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

